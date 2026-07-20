Je známy tým, že robí skvelé talianske cestoviny. Pikantné špagety Adama Ďuricu vás prenesú do Stredomoria
Všetky ingrediencie na omáčku je dôležité poriadne orestovať.
Ešte pred rokmi sa sám na sebe smial, že variť vôbec nevie a v kuchyni mu to maximálne tak svedčí. Adam Ďurica odvtedy prešiel dlhú cestu a doma je už vychýreným kuchárom, ktorý sa za sporákom nebojí zašpiniť. Obľubuje taliansku kuchyňu, nepohrdne ani tou ázijskou a zo všetkého najviac mu chutia cestoviny.
Zvládne aj regionálne recepty
„Jedlo mám veľmi rád. Som všežravec, ale najviac milujem taliansku kuchyňu. Milujem však Taliansko aj ako krajinu. Páči sa mi prístup Talianov k životu, sú srdeční, vedia si užívať, ale zároveň aj poriadne a tvrdo pracovať. Pristupujú k životu zdravo a s nadhľadom,“ prezradil kedysi magazínu Diva obľúbený spevák.
V puberte mu síce raz zhorela praženica, keďže na panvicu zabudol naliať olej, no nič vážnejšie sa mu v kuchyni neprihodilo. Odvtedy navyše uplynulo dosť času a dnes za sporákom podľa vlastných slov dokáže oveľa viac.
„Ako kuchár som v našej rodine známy tým, že robím dobré talianske cestoviny prakticky na všetky spôsoby a robím ich naozaj veľmi rád. Od úplne jednoduchých aglio olio až po rôzne regionálne variácie,“ prezradil magazínu Dobré jedlo a pridal aj svoj obľúbený recept.