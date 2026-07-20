Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Je známy tým, že robí skvelé talianske cestoviny. Pikantné špagety Adama Ďuricu vás prenesú do Stredomoria
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Dvaja 16-roční Slováci uniesli lietadlo. Dušana a Štefana hnali filmy o Rambovi a Rockym

Veľký test kečupov z našich obchodov: Známe značky prepadli. Rozhoduje údaj, ktorý mnohí prehliadajú

Catherine Coldstream

Dvanásť rokov bola v kláštore: Žili sme ako ženy v stredoveku. Raz mi došlo, že tam už nemôžem zostať

Spravil vám labuť z uteráku? Ste ľahká obeť. Slovenka Katka varuje pred dovolenkovými vzťahmi s Arabmi

VEĽKÁ MAPA ochladenia: Niektoré slovenské domácnosti aj zakúria, leto si dá na chvíľu pauzu

Mama známej moderátorky predáva na Miletičke 35 rokov. Ženy za dobrou podprsenkou cestujú až z Košíc

Ilustračné obrázky.

Prečo sú vaše uhorky horké? Profesor Hričovský poznal chybu, ktorú robia mnohí záhradkári

Veľký test kečupov z našich obchodov: Známe značky prepadli. Rozhoduje údaj, ktorý mnohí prehliadajú

Dvaja 16-roční Slováci uniesli lietadlo. Dušana a Štefana hnali filmy o Rambovi a Rockym

Dovolenkári húfne opúšťajú stredomorské krajiny a sťahujú sa inam. Tu je nám oveľa lepšie, hodnotia

Mama známej moderátorky predáva na Miletičke 35 rokov. Ženy za dobrou podprsenkou cestujú až z Košíc

Ilustračné obrázky.

Prečo sú vaše uhorky horké? Profesor Hričovský poznal chybu, ktorú robia mnohí záhradkári

Veľký test kečupov z našich obchodov: Známe značky prepadli. Rozhoduje údaj, ktorý mnohí prehliadajú

Dvaja 16-roční Slováci uniesli lietadlo. Dušana a Štefana hnali filmy o Rambovi a Rockym

Dovolenkári húfne opúšťajú stredomorské krajiny a sťahujú sa inam. Tu je nám oveľa lepšie, hodnotia

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Je známy tým, že robí skvelé talianske cestoviny. Pikantné špagety Adama Ďuricu vás prenesú do Stredomoria

Všetky ingrediencie na omáčku je dôležité poriadne orestovať.

Ešte pred rokmi sa sám na sebe smial, že variť vôbec nevie a v kuchyni mu to maximálne tak svedčí. Adam Ďurica odvtedy prešiel dlhú cestu a doma je už vychýreným kuchárom, ktorý sa za sporákom nebojí zašpiniť. Obľubuje taliansku kuchyňu, nepohrdne ani tou ázijskou a zo všetkého najviac mu chutia cestoviny.

Zvládne aj regionálne recepty

„Jedlo mám veľmi rád. Som všežravec, ale najviac milujem taliansku kuchyňu. Milujem však Taliansko aj ako krajinu. Páči sa mi prístup Talianov k životu, sú srdeční, vedia si užívať, ale zároveň aj poriadne a tvrdo pracovať. Pristupujú k životu zdravo a s nadhľadom,“ prezradil kedysi magazínu Diva obľúbený spevák.

Foto: Instagram/adamdurica

V puberte mu síce raz zhorela praženica, keďže na panvicu zabudol naliať olej, no nič vážnejšie sa mu v kuchyni neprihodilo. Odvtedy navyše uplynulo dosť času a dnes za sporákom podľa vlastných slov dokáže oveľa viac.

Adriana Kemková
Prečítajte si tiež: Pripraví ich rýchlo a nik im doma neodolá. Chuťovo luxusné cestoviny Adriana Kemková varí priamo v omáčke

„Ako kuchár som v našej rodine známy tým, že robím dobré talianske cestoviny prakticky na všetky spôsoby a robím ich naozaj veľmi rád. Od úplne jednoduchých aglio olio až po rôzne regionálne variácie,“ prezradil magazínu Dobré jedlo a pridal aj svoj obľúbený recept.

Obľúbené špagety Adama Ďuricu:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Domáci TRIK, ako sa zbaviť mravcov v záhrade: Len položím na zem a na druhý deň mravce nikdy nie sú!

Domáci TRIK, ako sa zbaviť mravcov v záhrade: Len položím na zem a na druhý deň mravce nikdy nie sú!

Uhorky prestali rásť a listy vädnú? Tento jednoduchý popolový výluh im dodá silu počas celej sezóny!

Uhorky prestali rásť a listy vädnú? Tento jednoduchý popolový výluh im dodá silu počas celej sezóny!

Skúsila som vyprať staré uteráky podľa BABIČKINEJ RADY a výsledok ma ohúril: Uteráky sú opäť hebké a mäkučké ako z reklamy!

Skúsila som vyprať staré uteráky podľa BABIČKINEJ RADY a výsledok ma ohúril: Uteráky sú opäť hebké a mäkučké ako z reklamy!

Ako vyčistiť žehličku doma: Overené spôsoby, ktoré skutočne fungujú!

Ako vyčistiť žehličku doma: Overené spôsoby, ktoré skutočne fungujú!

Plný hrniec

Zapekaná cuketa s kyslou smotanou- nikto jej neodolá: Pohodlný obed pripravený za minútku a len 5 prísad!

Zapekaná cuketa s kyslou smotanou- nikto jej neodolá: Pohodlný obed pripravený za minútku a len 5 prísad!

Cuketové OBČERSTVENIE, ktorým som prekvapil svoju rodinu: Jednoduché a veľmi chutné!

Cuketové OBČERSTVENIE, ktorým som prekvapil svoju rodinu: Jednoduché a veľmi chutné!

Položte kuracie prsia na STRÚHANÚ cuketu a o tejto pochúťke sa vám bude aj snívať: Stokrát lepšie, ako rezeň v trojobale!

Položte kuracie prsia na STRÚHANÚ cuketu a o tejto pochúťke sa vám bude aj snívať: Stokrát lepšie, ako rezeň v trojobale!

ZMRZLINA pre každého, kto potrebuje schudnúť: Robím ju z tvarohu len za 5 minút a chutí božsky!

ZMRZLINA pre každého, kto potrebuje schudnúť: Robím ju z tvarohu len za 5 minút a chutí božsky!

Zdravé tipy

NEVÍDANÝ trik na trvalé odstránenie chĺpkov bez drahých prístrojov: Chĺpky postupne slabnú, vypadávajú a úplne prestanú rásť!

NEVÍDANÝ trik na trvalé odstránenie chĺpkov bez drahých prístrojov: Chĺpky postupne slabnú, vypadávajú a úplne prestanú rásť!

To by mal v lete vedieť každý: Nerobte zo sliviek len lekvár a slivovicu, toto dokážu s vašim zdravím len tie čerstvé!

To by mal v lete vedieť každý: Nerobte zo sliviek len lekvár a slivovicu, toto dokážu s vašim zdravím len tie čerstvé!

Kto ich má v záhrade, nemusí sa vraj báť vysokého tlaku, kŕčových žíl ani alergií: Starostlivo si uchovajte tieto listy!!

Kto ich má v záhrade, nemusí sa vraj báť vysokého tlaku, kŕčových žíl ani alergií: Starostlivo si uchovajte tieto listy!!

Je to naozaj sila: Stará rada našich babičiek, ako na kŕčové žily – toto spravte hneď, ako sa objavia!

Je to naozaj sila: Stará rada našich babičiek, ako na kŕčové žily – toto spravte hneď, ako sa objavia!

Už ste čítali?

Aj nebezpečná vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha tým, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s ľuďmi, ktorí sú často na okraji spoločnosti.

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.