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Nevšímajte si dizajn, ale niečo úplne iné. Veľký TEST mobilných klimatizácií ukázal prekvapivých favoritov
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Nevšímajte si dizajn, ale niečo úplne iné. Veľký TEST mobilných klimatizácií ukázal prekvapivých favoritov

— Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5

Väčšina ľudí netuší, podľa čoho vyberať.

Teplomer sa už niekoľko dní šplhá do extrémnych hodnôt a mnohé domácnosti riešia tú istú otázku – ako sa doma schladiť, keď je horúco aj po západe slnka. Klasická klimatizácia síce dokáže priniesť okamžitú úľavu, no jej kúpa a montáž môžu výrazne zaťažiť rodinný rozpočet. Stále viac ľudí preto uvažuje nad mobilnou klimatizáciou.

Ako uvádza portál Spotrebitelskytest.sk, práve mobilné klimatizácie patria medzi riešenia, ktoré dokážu účinnejšie ochladiť miestnosť než ventilátory a zároveň nevyžadujú rozsiahle stavebné úpravy. Ich výber však nie je taký jednoduchý, ako sa môže na prvý pohľad zdať.

Úľava od horúčav

V obchodoch dnes nájdete desiatky modelov, ktoré sa od seba často líšia len detailmi. Odborníci preto odporúčajú nezačínať cenou ani dizajnom, ale veľkosťou miestnosti, v ktorej bude klimatizácia pracovať.

Foto: magnific.com, @stefamerpik

Najdôležitejším parametrom je chladiaci výkon. Podľa odborníkov by ste mali pred kúpou poznať rozlohu miestnosti, pretože práve od nej závisí, aký výkon budete potrebovať. Úlohu pritom zohráva aj množstvo slnečného žiarenia, počet ľudí v miestnosti, veľkosť okien či kvalita izolácie.

Parameter, ktorý ľudia prehliadajú 

Mnohí ľudia si pri kúpe všimnú najmä cenu a výkon, no rovnako dôležitá je aj hlučnosť. Ak plánujete klimatizáciu používať večer alebo v spálni, príliš hlučný model môže byť skôr zdrojom nepohodlia než úľavy.

Portál Spotrebitelskytest.sk odporúča vyberať modely s hlučnosťou približne od 50 do 60 decibelov, ktoré by pri bežnom používaní nemali výrazne rušiť.

Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5 

Pri rozhodovaní sa oplatí pozrieť aj na ďalšie funkcie. Niektoré mobilné klimatizácie dokážu vzduch odvlhčovať, iné ho filtrujú a niektoré môžu poslúžiť dokonca aj ako doplnkové kúrenie počas chladnejších dní.

Aj do prenajatých bytov

Mobilné klimatizácie majú ešte jednu výhodu – môžete ich presúvať medzi miestnosťami a často ich zvládnete nainštalovať aj bez väčších zásahov do bytu. Hodia sa preto najmä do prenajatých bytov, panelákov alebo budov, kde nie je možné namontovať klasickú nástennú klimatizáciu.

Odborníci zároveň pripomínajú, že ani mobilná klimatizácia nie je univerzálnym riešením pre celý byt. Najlepšie funguje v miestnosti, v ktorej je umiestnená, a preto sa oplatí dobre premyslieť, kde ju budete používať najčastejšie.

TOP 5 mobilných klimatizácií

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