Žltý lístok vás už na poštu nepoženie. Slováci vďaka novej službe ušetria čas pri vybavovaní zásielok
Novú službu môže využiť úplne každý.
Po dlhom dni v práci doma otvoríte poštovú schránku, z ktorej na vás okamžite vykukne žltý lístok a ešte skôr, než si stihnete oddýchnuť, sa na vás začnú sypať povinnosti ďalšieho dňa. Tomu je od začiatku júna koniec. So žltým lístkom už totiž na poštu utekať nemusíte. Zásielky sa doteraz dali preposlať alebo opakovane doručiť, no nový systém je ešte jednoduchší.
Žiadne dlhé rady ani preplnené pobočky
„Od začiatku júna si zákazníci môžu nechať uloženú doporučenú zásielku bezplatne presmerovať z pošty priamo do balíkoboxu a vyzdvihnúť si ju hocikde a hocikedy – 24 hodín denne, 7 dní v týždni, presne tak, ako im to vyhovuje,“ informuje Slovenská pošta na svojom webe.
Vďaka tomu sa vyhnete čakaniu na poštára a nebudete sa musieť viazať ani na čas. Práve vyzdvihnutie zásielok, pri ktorých doručovateľ adresáta nezastihol doma, a ich odosielanie sú najčastejšími dôvodmi, prečo ľudia na poštu vôbec chodia. Najnovšie sa tieto záležitosti budú dať vybaviť aj bez toho, aby ste museli strácať čas v dlhom rade pred priehradkou.
Pozor na doručenky
„Naším cieľom je transformovať poštu tak, aby sa plne prispôsobila dynamickému životnému tempu ľudí, nie naopak. Balíkoboxy doteraz slúžili najmä na posielanie a vyzdvihovanie balíkov, no po novom ich ľudia môžu využívať už aj na preberanie klasických doporučených listov, ktoré si od doručovateľa nemohli prevziať doma. Nepopulárny žltý lístok tak prestáva byť limitujúcou službou,“ vyjadril sa generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka. Služba má však zatiaľ jedno obmedzenie.