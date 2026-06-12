Chodil poza školu, drogy mu nahrádzali pocit domova. Mladíkov pocit šťastia sa razom zmenil na zúfalstvo
Cesta späť bola oveľa náročnejšia, než si myslel.
Vyrastal ako samorast bez akejkoľvek disciplíny. Nevedel, čo je dobré a čo zlé, často chodil poza školu a keď dostal poslednú šancu napraviť si dochádzku, neprišiel. V období dospievania ho fascinovala ulica a drogy, ktoré mu nahrádzali pocit domova. Keď mal známy mladík dvadsať rokov, prestalo ho to baviť, no návrat späť vôbec nebol jednoduchý.