Prvýkrát bola sama v cudzom meste, plná obáv a neistoty. Z krehkej dievčiny sa stal idol tínedžerov - Dobré noviny
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Prvýkrát bola sama v cudzom meste, plná obáv a neistoty. Z krehkej dievčiny sa stal idol tínedžerov
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Prvýkrát bola sama v cudzom meste, plná obáv a neistoty. Z krehkej dievčiny sa stal idol tínedžerov

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Instagram/B.D.

Mala obrovské šťastie na dobrých ľudí, ktorí jej podali pomocnú ruku.

Má 15 rokov, stojí na internátnej chodbe a vôbec netuší, čo všetko má ešte pred sebou. Známa dievčina bola v čase, keď fotografia vznikla, čerstvou prváčkou na strednej strojníckej škole, na ktorej práve otvorili aj odevný odbor. Hoci mala z neznámeho prostredia veľký strach, dnes už vie, že si nemohla vybrať lepšie. Zručnosti, ktoré si tam osvojila, totiž využíva až dodnes a to aj napriek tomu, že sa profesionálne venuje úplne inej oblasti.

Spoznávate dievčinu na fotografii?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Instagram/B.D.

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