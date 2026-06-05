Prvýkrát bola sama v cudzom meste, plná obáv a neistoty. Z krehkej dievčiny sa stal idol tínedžerov
Mala obrovské šťastie na dobrých ľudí, ktorí jej podali pomocnú ruku.
Má 15 rokov, stojí na internátnej chodbe a vôbec netuší, čo všetko má ešte pred sebou. Známa dievčina bola v čase, keď fotografia vznikla, čerstvou prváčkou na strednej strojníckej škole, na ktorej práve otvorili aj odevný odbor. Hoci mala z neznámeho prostredia veľký strach, dnes už vie, že si nemohla vybrať lepšie. Zručnosti, ktoré si tam osvojila, totiž využíva až dodnes a to aj napriek tomu, že sa profesionálne venuje úplne inej oblasti.