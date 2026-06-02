Zvláštne zoznámenie v bare zmenilo slovenskú hudbu. Slávny mladík bol ako maratónec, ktorý nepoľavuje
Otec mame omylom vypil drink a ich cesty sa už nerozišli.
Jeho otec bojoval počas druhej svetovej vojny vo Veľkej Británii. Keď bol v Londýne, vošiel do podniku a zamyslený vypil drink, o ktorom si myslel, že je jeho. Ten však v skutočnosti patril pôvabnej dáme, ktorá tam už sedela. Keď si to uvedomil, začal sa jej ospravedlňovať a pozval ju na pohárik. Dali sa do reči a rozumeli si tak veľmi, že spolu už zostali. Vďaka ich láske sa neskôr narodil umelec, ktorého dodnes uznáva nielen celé Slovensko.