Aj keď sa pohádajú, pred spaním si vždy povedia prepáč. Ondrej Kandráč o manželku bojoval dlhé roky

Nech prídu do akéhokoľvek kúta Slovenska, všetci poznajú ich piesne. Kandráčovci sa stali fenoménom a veľkú zásluhu má na tom charizmatický líder kapely Ondrej Kandráč, ktorý je od detstva spojený s koncertným pódiom. Aj keď spevákovi, ktorý 2. februára oslávil 46. narodeniny, kariéra ukrajuje veľa času, nezabúda na svoje tri ratolesti a manželku Eriku, ktorú spoznal ako 30-ročný slobodný mládenec. Platonicky zamilovaný bol do nej pritom celé roky.

K hudbe ho donútil otec

O celoživotnej dráhe rodáka z dedinky Krásna Lúka pri Lipanoch rozhodol otec Milan, zapálený folklorista. Prispela k tomu aj mamka Monika Kandráčová, známa ľudová speváčka. Ondrej Kandráč chcel byť ako dieťa všetkým možným, len nie hudobníkom.

Keďže mal problém so zubami, túžil po stomatológii. Sesternica ho zase presviedčala, aby išiel študovať právo, pretože vedel odpovedať na každú otázku a keď miništroval v kostole, pokukoval aj po kňazskom povolaní. Najväčšou vášňou však bol futbal.

V naháňaní sa za loptou ale jeho otec nevidel žiadnu budúcnosť, preto sa snažil dostať syna z ihriska k husliam za každú cenu. „Kúpil mi napríklad kopačky o dve čísla väčšie. Ale ja som si poradil a vystlal som si ich vatou, aby sa mi nevyzúvali,“ spomínal Ondrej Kandráč po rokoch.

Aj o jeho prvé verejné vystúpenie sa postaral otec. Ako riaditeľ základnej školy postavil osemročného syna s husličkami na pódium a Ondrej Kandráč vtedy zažil svoj prvý potlesk v živote. „Vtedy som zistil, že je to veľmi príjemný pocit, ktorý som dovtedy nepoznal,“ povedal pre rusyn.sk. Dnes je otcovi za prísnu výchovu vďačný. Nebyť toho, nebol by muzikantom a pravdepodobne by nezačal chodiť dnes už so svojou manželkou Erikou.

Vždy zatajil dych

S Erikou sa poznali dlhé roky. Bývali v susedný dedinách, chodili na to isté gymnázium a neskôr aj na tú istú vysokú školu. „Erika ma vtedy odmietala, až kým nenastal zlom,“ prezradil Ondrej Kandráč, ktorý bol do nej platonický zamilovaný niekoľko rokov.

