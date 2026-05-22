Ukážková rodina vydržala 27 rokov. Richard Lintner sa po dobrom rozchode zamiloval do mladej missky
Bývalý hokejista bol v minulosti ženatý.
„Ako partneri už dlhšie spoločne nežijeme, ale prežili sme krásne roky a navždy nás budú spájať naše deti,“ vyhlásili spoločne vlani začiatkom roka manželia Lintnerovci a mnohých touto nečakanou správou prekvapili. Bývalý slovenský hokejový obranca Richard Lintner, jeho manželka Danka a ich tri dcéry totiž vždy pôsobili ako ukážková rodina a tak by nikoho ani nenapadlo, že vo vzťahu nie je niečo v poriadku. Stredoškolská láska sa však po 27 rokoch spoločného života napokon skončila rozvodom.
Bývalý hokejista sa ocitol "na trhu", no jeho srdce po čase získala o 17 rokov mladšia Košičanka a niekdajšia misska Viktória. Športovec si svoje súkromie stráži, a tak vzťah s výrazne mladšou partnerkou spočiatku tajil. Účastníčka súťaže krásy z roku 2016 sa spoločnou fotografiou na svojom profile na sociálnej sieti pochválila až po viac ako roku a pre magazín EVA naznačila, čím si ju asi Richard Lintner mohol získať.
Za všetko mohla byrokracia
Rodák z Trenčína sa narodil do športovej rodiny a tak jeho smerovanie bolo odmalička jasné. Otec bol profesionálnym futbalistom a tým sa túžil stať aj jeho syn. Karty nakoniec zamiešala byrokracia, pretože do futbalovej prípravky mohli ísť až piataci a Richard bol len prvákom. „Otec povedal, že kým budem piatak a pôjdem do tej futbalovej športovej triedy, tak by som mohol zatiaľ aj niečo iné a ja som teda začal hrávať hokej,“ spomínal v podcaste Po Živote s Tomášom Verešom, ako to začalo.
Z Richarda Lintnera sa napokon stal jeden z našich najúspešnejších hokejistov, ktorý pôsobil aj v zámorskej NHL. Taktiež patril medzi opory pri získaní zlatej medaily z MS v roku 2002 vo švédskom Göteborgu.
Začali hrávať kvôli dievčatám
Život niekdajšieho hokejového obrancu sa však dlhé roky netočil len okolo hokeja, ale aj okolo manželky Danky, s ktorou sa spoznali na gymnáziu. „My sme láska zo strednej školy. Ja som bol tretiak, Danka bola štvrtáčka a mali sme také šťastie alebo to bol osud,“ priznal v talkšou Petra Marcina Richard Lintner, ktorého s manželkou spojil šport.
„Na gympli v Trenčíne sa začal hrať jediný šport, ktorý bol vtedy zmiešaný – korfbal (loptový kolektívny šport, v ktorom spolu nastupujú spoločne muži a ženy, pozn. red. ). Bol to celkom zaujímavý šport, celkom nás to bavilo, ale motivácia, prečo sme tam so spolužiakmi začali chodiť, bola, že sme sa dozvedeli, že tam chodia sympatické dievčatá,“ spomínal. Jednou z nich bola práve Daniela.