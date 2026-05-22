Ukážková rodina vydržala 27 rokov. Richard Lintner sa po dobrom rozchode zamiloval do mladej missky
Ukážková rodina vydržala 27 rokov. Richard Lintner sa po dobrom rozchode zamiloval do mladej missky
Richard Lintner našiel šťastie pri Viktórii
Richard Lintner našiel šťastie pri Viktórii — Foto: Instagram/victorina_e a Instagram/lintner_richard41

Bývalý hokejista bol v minulosti ženatý.

„Ako partneri už dlhšie spoločne nežijeme, ale prežili sme krásne roky a navždy nás budú spájať naše deti,“ vyhlásili spoločne vlani začiatkom roka manželia Lintnerovci a mnohých touto nečakanou správou prekvapili. Bývalý slovenský hokejový obranca Richard Lintner, jeho manželka Danka a ich tri dcéry totiž vždy pôsobili ako ukážková rodina a tak by nikoho ani nenapadlo, že vo vzťahu nie je niečo v poriadku. Stredoškolská láska sa však po 27 rokoch spoločného života napokon skončila rozvodom.

Bývalý hokejista sa ocitol "na trhu", no jeho srdce po čase získala o 17 rokov mladšia Košičanka a niekdajšia misska Viktória. Športovec si svoje súkromie stráži, a tak vzťah s výrazne mladšou partnerkou spočiatku tajil. Účastníčka súťaže krásy z roku 2016 sa spoločnou fotografiou na svojom profile na sociálnej sieti pochválila až po viac ako roku a pre magazín EVA naznačila, čím si ju asi Richard Lintner mohol získať.

Za všetko mohla byrokracia

Rodák z Trenčína sa narodil do športovej rodiny a tak jeho smerovanie bolo odmalička jasné. Otec bol profesionálnym futbalistom a tým sa túžil stať aj jeho syn. Karty nakoniec zamiešala byrokracia, pretože do futbalovej prípravky mohli ísť až piataci a Richard bol len prvákom. „Otec povedal, že kým budem piatak a pôjdem do tej futbalovej športovej triedy, tak by som mohol zatiaľ aj niečo iné a ja som teda začal hrávať hokej,“ spomínal v podcaste Po Živote s Tomášom Verešom, ako to začalo.

Z Richarda Lintnera sa napokon stal jeden z našich najúspešnejších hokejistov, ktorý pôsobil aj v zámorskej NHL. Taktiež patril medzi opory pri získaní zlatej medaily z MS v roku 2002 vo švédskom Göteborgu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Začali hrávať kvôli dievčatám

Život niekdajšieho hokejového obrancu sa však dlhé roky netočil len okolo hokeja, ale aj okolo manželky Danky, s ktorou sa spoznali na gymnáziu. „My sme láska zo strednej školy. Ja som bol tretiak, Danka bola štvrtáčka a mali sme také šťastie alebo to bol osud,“ priznal v talkšou Petra Marcina Richard Lintner, ktorého s manželkou spojil šport.

„Na gympli v Trenčíne sa začal hrať jediný šport, ktorý bol vtedy zmiešaný – korfbal (loptový kolektívny šport, v ktorom spolu nastupujú spoločne muži a ženy, pozn. red. ). Bol to celkom zaujímavý šport, celkom nás to bavilo, ale motivácia, prečo sme tam so spolužiakmi začali chodiť, bola, že sme sa dozvedeli, že tam chodia sympatické dievčatá,“ spomínal. Jednou z nich bola práve Daniela.

Koniec po 27 rokoch

