Vetou o tučných mozgoch pobúrila Slovensko. Pred slovami Adriany Kneissl Polákovej varujú aj odborníci
Zo vzoru pre ženy je internetová kauza.
„Cesta do raja vedie cez peklo,“ povedala pred časom Adriana Kneissl Poláková, ktorá bola ešte donedávna vzorom pre mnohé ženy. Bývalá markizáčka a obľúbená cukrárka totiž pôsobila ako dôkaz, že aj po štyridsiatke či päťdesiatke sa dá zmeniť životný štýl, schudnúť a cítiť sa lepšie vo vlastnom tele. Na sociálnych sieťach ukazovala disciplínu, pohyb aj nový režim a pre mnohé Slovenky sa stala motiváciou, že nikdy nie je neskoro začať odznova.
Stačil však jeden podcast a namiesto obdivu prišla vlna pobúrenia. Rozhovor v relácii Trochu inak s Adelou otvoril citlivú tému obezity spôsobom, ktorý mnohých divákov zasiahol. Najväčší rozruch vyvolali slová o „tučných mozgoch“, ale aj výroky o ľuďoch s nadváhou, ktoré časť verejnosti označila za necitlivé a ponižujúce. Varujú pred nimi aj odborníci.
Tučné mozgy myslia inak ako štíhle mozgy
Bývalá moderátorka Telerána v podcaste otvorene rozprávala o svojej premene aj o tom, ako sa zmenil jej pohľad na život po schudnutí. Tvrdila, že za jej výsledkami nestojí Ozempic, ale radikálna zmena návykov, úprava jedálnička a disciplína.
Počas rozhovoru však zazneli výroky, ktoré okamžite začali kolovať po sociálnych sieťach. „Tá strava ťa ovplyvní, lebo keď si štíhlejšia, si veselšia, neviem prečo. Aj tí tuční ľudia sa vedia zasmiať,“ povedala.
Aj keď sa ju moderátorka Adela Vinczeová snažila priame slová rýchlo korigovať, Adriana si ďalej išla svoje. „Ale je to tak. Oni sú tuční. Nemôžeš sa báť povedať niekomu... Každý jeden tučný, keď mu niekto povie, že je tučný, sa urazí. Je to prirodzená reakcia,“ obhajovala sa.
Najsilnejšie reakcie však vyvolala ďalšia časť debaty. Adriana Kneissl sa zamýšľala nad tým, či viscerálny, teda vnútrotelový tuk neovplyvňuje aj fungovanie mozgu.
„A to chcem vedieť, že či aj ten zlý viscerálny tuk je okolo mozgu. A keď sa schudne, či ten tuk odtiaľ odchádza. Prirodzene, lebo odvšadiaľ ti odchádza tuk a ty myslíš inak. Prisahám Bohu,“ zaznelo v podcaste.
Keď Adela Vinczeová reagovala ironickou poznámkou: „Myslíš tučné mozgy, hej?“, Kneissl bez váhania odpovedala: „Áno, tučné mozgy myslia inak ako štíhle mozgy.“