Keď ju obvinili, že si pomohla Ozempicom, bránila sa. Adriana Poláková vie, čo je kľúčom k úspechu
Keď ju obvinili, že si pomohla Ozempicom, bránila sa. Adriana Poláková vie, čo je kľúčom k úspechu
Keď ju obvinili, že si pomohla Ozempicom, bránila sa. Adriana Poláková vie, čo je kľúčom k úspechu

Adriana Kneissl.
Foto: Instagram @adriana_kneissl

K zmene ju motivovala jedna fotka.

„Cesta do raja vedie cez peklo,“ hovorí Adriana Kneissl Poláková, ktorú na sociálnych sieťach sleduje vyše 128-tisíc fanúšikov. Inšpiruje ich nielen svojimi cukrárenskými výtvormi, ale po novom aj zmeneným životným štýlom, vďaka ktorému schudla a získala stratené sebavedomie. Bývalá hviezda Telerána otvorene hovorí o svojej ceste a má aj odpovede pre tých, ktorí sa domnievajú, že za zmenou jej imidžu sú injekcie na chudnutie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomoc od umelej inteligencie

„V októbri, keď som mala 74 kg, som sa už prestala cítiť dobre – veľa práce, málo pohybu, prejedanie sa večer pri telke, pojedanie cez deň halabala, koláčiky za odmenu. V decembri som si povedala a dosť a išla som chudnúť. Začala som viac športovať a menej jesť. Ale ani po dvoch mesiacoch nič. Chcela som to vzdať, veď menopauza, hormóny, všetky to tak majú,“ uviedla na sociálnych sieťach Adriana, ktorá sa nemienila vzdať.

O pomoc požiadala umelú inteligenciu, ktorá jej vytvorila jedálniček tak, aby bola v kalorickom deficite a mala tri jedlá denne. Začala sa viac hýbať, denne prešla minimálne 10-tisíc krokov a za pol roka sa jej podarilo schudnúť sedem kilogramov. Zmena podľa nej nie je pomalá, ale udržateľná a dnes je sama sebe vďačná za to, že prekonala ťažké začiatky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Najhorší začiatok niečoho je začať slovami: od pondelka, od zajtra, od prvého... Buď chceš, alebo nie. Toto rozhodnutie je čierno-biele, farby prichádzajú až potom,“ uviedla bývalá moderátorka, ktorá otvorene hovorí, že cesta za zdravím je ako cesta do raja, ktorá vedie cez peklo. „Keď zrazu neješ, kedy chceš a čo chceš, ako to bolo roky rokúce,“ pokračovala Adriana a prezradila, že k zmene ju najviac motivovala jedna fotografia.

Reakcia na Ozempic

„Tá pani v rokoch s kilami navyše sa mi nepáčila. Teraz som spokojná,“ vraví. Keď sa pod jej príspevkami začali hromadiť komentáre o tom, či jej k premene nedopomohol známy liek Ozempic, poslala daným komentujúcim drsný odkaz.

