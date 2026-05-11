Slováci ju dali do špeciálnej školy, teraz ide na Cambridge. Rómke Laure sme za 24 hodín splnili veľký sen
Jeden status splnil lavínu pomoci.
Rómke Laure na Slovensku nedávali veľa šancí. Chodila do segregovanej školy, vyrastala v rodine, kde rodičia mali len základné vzdelanie a jej stará mama nevedela čítať ani písať. Dnes však mladá žena, ktorá musela celý život bojovať s predsudkami aj prekážkami, mieri na jednu z najprestížnejších univerzít sveta – Univerzitu v Cambridge. Hoci jej na štúdium chýbali peniaze, Slováci sa spojili a za menej ako 24 hodín sa postarali o zázrak.
Problémom neboli schopnosti
Na jej príbeh upozornil na sociálnej sieti lektor a učiteľ Juraj Hipš, ktorý sa dlhodobo venuje deťom z vylúčených rómskych komunít. „Zaradili ju do špeciálnej školy. Presťahovala sa do Anglicka, kde úspešne skončila strednú školu a vrátila sa späť na Slovensko. Žiaľ, uvedomila si, že vo svojej rodnej krajine nemá veľa šancí. Napriek nesúhlasu rodičov sa vrátila späť do Anglicka. Pracovala v skladoch a zároveň študovala. Získala červený diplom na univerzite v Sheffielde,“ uviedol na Facebooku o Laure, ktorá otvorene hovorí o tom, že problém nikdy nebol v schopnostiach rómskych detí, ale v tom, aké možnosti dostanú.
„Je to dôkaz, že vylúčenie nikdy nebolo o schopnostiach. Dôkaz, že segregácia nikdy nebola o zásluhách. Dôkaz, že vždy dokážeme prekonať limity, ktoré sú nám dané. Problémom nikdy neboli schopnosti, ale dostupnosť. Keď ako rómski študenti dostaneme šancu, nie je to len o zapájaní sa – my vynikáme,“ vysvetlila na portáli GoFundMe, kde si založila zbierku, aby si mohla splniť svoj veľký sen – študovať kriminológiu na prestížnej Univerzite v Cambridge.
Zostala bez slov
„Laura nepotrebuje ľútosť. Potrebuje šancu. A my potrebujeme krajinu, ktorá nebude merať potenciál dieťaťa podľa farby pleti, adresy alebo vzdelania rodičov,“ uviedol Hipš, ktorý svojím príspevkom spustil lavínu pomoci. To, čo sa podarilo za menej ako 24 hodín, Laura nečakala.