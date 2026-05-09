Ak vám pes uhýba pohľadom, niečo nie je v poriadku. Týchto 5 signálov značí, že sa pri vás necíti dobre
Všetko závisí od konkrétnej situácie aj od povahy psa.
O vlastnom domácom miláčikovi sníva snáď každý milovník zvierat. Keď sa nakoniec vytúžený psík stane súčasťou rodiny, spolu s ním do nej vstúpi radosť aj úplne nová forma lásky. Menej sa však už hovorí o tom, že psom niektoré veci vôbec nemusia vyhovovať a so svojimi majiteľmi nemusia vždy úplne sympatizovať.
Pozor na očný kontakt
Portál Daily Mail preto prišiel s tipom, ako zistiť, či je štvornohý kamarát vo vašej prítomnosti skutočne spokojný. V prvom rade je dôležite všímať si, či sa vám zámerne nevyhýba. Ak sa skrýva, odchádza z miestnosti, keď do nej vstúpite, alebo radšej trávi čas bez vás, môže to byť signál, že niečo nie je v poriadku.
Ďalším zásadným bodom je očný kontakt. Psy totiž vyjadrujú dôveru a náklonnosť aj pozeraním do očí. Ak sa ten váš na vás pozerať odmieta, môže to značiť nezáujem alebo nepohodu. Keď sa to však nedeje dlhodobo, netreba hneď panikáriť.
Cerí na vás zuby?
Tretím varovným signálom je pohyb chvosta. Hoci jeho vrtenie nemusí vždy znamenať radosť, úplná absencia tohto prejavu môže naznačovať, že psík jednoducho nie je veľmi nadšený alebo mu chýba pozitívna asociácia spojená s človekom, ktorý s ním práve trávi čas.