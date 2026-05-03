Najchutnejšie sú s májovou bryndzou. Spišské posúchy sa plnia bielym zlatom z malebných kútov Slovenska
Cesto treba dôkladne prepracovať rukami, aby zostalo hladké a bez hrudiek.
Pasúce sa ovce, osamelé salaše, nekonečné zelené pláne a neutíchajúce cinkanie zvoncov. Práve na takýchto malebných miestach Slovenska sa už dlhé roky rodia poklady našej kuchyne. Od Liptova a Oravy cez Podpoľanie až po Spiš, odkiaľ pochádza aj recept na domáce bryndzové posúchy. Tie sa v minulosti piekli najmä v tomto období a to hlavne preto, že s čerstvou májovou bryndzou odjakživa chutili najlepšie.
Biele zlato
„Májová bryndza je preto taká vytúžená, že zvieratá prídu po prvýkrát v roku na pašu a ich strava sa zmení. V máji dosahuje bryndza prirodzený vrchol v chuťových, výživových i zdravotných účinkoch,“ vysvetlila pre SME riaditeľka farmy v Kremnici Ľubica Kollárová.
O bryndzi sa hovorí aj ako o „bielom zlate“ a tento prívlastok si právom zaslúži. Nielenže výborne chutí, ale priaznivo vplýva aj na zdravie. Je bohatá na bielkoviny a minerály, podporuje imunitu i trávenie a môže pôsobiť aj ako prevencia proti alergiám.
Výraznú úlohu zohráva aj v tradičných spišských posúchoch, ktoré sa kedysi plnili najmä tou májovou verziou. Na ich prípravu vám postačia len šikovné ruky, cesto zo zemiakov a niekoľko bežných surovín, bez ktorých sa žiadna kuchyňa nezaobíde.