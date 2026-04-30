Vône i farby sú tam zvláštne. Slovenský Yellowstone je ako z inej planéty, no leží na skok od Ružomberka
Na miesto sa dostanete pomerne jednoducho, príjemnou prechádzkou.
Mnohí Slováci majú pocit, že ak chcú vidieť niečo naozaj výnimočné, musia sadnúť do lietadla. Pritom niektoré miesta, ktoré pripomínajú svetové prírodné úkazy, máme doslova za rohom – len o nich často nevieme.
Ako upozorňuje portál Žilinak, jedna takáto lokalita sa nachádza aj v Žilinskom kraji a niektorí ju dokonca prirovnávajú k slávnemu americkému Yellowstonu. Keď ju uvidíte na vlastné oči, pochopíte, prečo.
Skrytý unikát
Reč je o prírodnej rezervácii Močiar pri obci Stankovany neďaleko Ružomberka, ktorá ešte donedávna pôsobila nenápadne. Dnes sa však mení na miesto, ktoré pripomína scenérie ako z iného sveta.
Za všetkým stoja minerálne pramene, vďaka ktorým tu vznikajú travertínové jazierka s netradičnými farbami a usadeninami. Lokalita sa pritom mení pomerne rýchlo – rozdiel medzi dnešným stavom a fotografiami spred pár rokov je výrazný.
Farby aj síra
Najvýraznejším prvkom je jazierko s priemerom približne 10 až 12 metrov. Práve tu vyvierajú pramene bohaté na sírne zlúčeniny, ktoré dávajú vode aj okoliu typické sfarbenie.
S tým súvisí aj špecifická vôňa, ktorú pocítite už pri príchode. Nie každému je príjemná, no práve ona potvrdzuje, že ide o miesto s jedinečným prírodným zložením. Ako uvádza iMeteo.sk, tieto podmienky zároveň vytvárajú priestor pre vznik vzácnych biotopov a rastlín.