Za blankytnými jazierkami nemusíte ísť až do Turecka. Slovenské Pamukkale vás prekvapí aj liečivou vodou
Doma máme menšiu vrziu slávneho prírodného úkazu.
Predstavte si miesto, kde voda steká po bielych terasách a vytvára malé jazierka ako z exotickej pohľadnice. Miesto, ktoré chodia ľudia bežne obdivovať tisíce kilometrov od nás a pritom ho majú aj za rohom. Nie, nejde o Turecko. A ani o žiadnu vzdialenú dovolenkovú destináciu. Tento prírodný úkaz nájdete priamo na Slovensku.
Ako informuje portál Interez, podobné travertínové „kaskády“ s minerálnou vodou poznáme najmä z tureckého Pamukkale, no ich menšiu verziu máme aj doma.
Malý veľký zázrak
Malá obec Santovka v okrese Levice pôsobí na prvý pohľad nenápadne. Má len niekoľko stoviek obyvateľov, no skrýva unikát, ktorý by ste skôr čakali v zahraničí. Práve tu sa nachádza termálne kúpalisko s geotermálnou vodou, ktorá vyviera priamo zo zeme s teplotou približne 27 °C.
Ako píše portál Sóda, minerálnu vodu si tu môžete kúpiť, nabrať priamo v strede obce z voľného prameňa alebo sa v nej rovno okúpať.
Najväčším lákadlom sú však travertínové sedacie bazéniky. Práve tie dávajú Santovke prívlastok slovenské Pamukkale. V menšom, komornejšom prevedení ponúkajú zážitok, ktorý inde na Slovensku nenájdete.