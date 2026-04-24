Nie je expertka, ale labužníčka. Karolína z Ruže pre nevestu prekvapila receptom na svoje obľúbené jedlo
Mäso vylepšila jednoduchou omáčkou.
Pýši sa titulom Miss Universe 2022, no ešte väčšiu pozornosť si získala víťazstvom v minuloročnej sérii reality šou Ruža pre nevestu. Karolína Michalčíková si v nej získala srdce televízneho ženícha Rasťa a vďaka tomu sa dostala do širšieho povedomia Slovákov. Jej tvorbu na sociálnych sieťach odvtedy sleduje čoraz viac fanúšikov.
Varí chutne a po svojom
Dnes už známa Slovenka tvorí pár s Francúzom Julienom a svoj život pravidelne zdieľa aj na Instagrame. Keď teda nedávno prekvapila receptom na svoje obľúbené jedlo, reakcie na seba nenechali dlho čakať.
„Tento postup mi vždy zabezpečí, že steak je z jednej strany stredne prepečený a z druhej opečený. Tá omáčka je šialená! Nie som žiadny expert, ale labužník, prijímam akékoľvek tipy a zdieľam svoj bežný život, nie MasterChef recept,“ pripomína známa influencerka vo svojom videorecepte.