Varí ich v jednom hrnci spolu s omáčkou. Špagety Jamieho Olivera sú vďaka tomu neodolateľne krémové
Tieto prosté citrónové rezance sú fantastické aj samy o sebe. Je to skutočný poklad z toho, čo špajza dala, vraví známy šéfkuchár.
Od začiatku mal jasnú filozofiu - variť jednoducho a zo surovín, ku ktorým má prístup takmer každý. Aj preto si Jamie Oliver vyslúžil prezývku Šéfkuchár bez čapice a tejto myšlienky sa drží dodnes. Vo svojich receptoch sa zameriava najmä na harmóniu chutí s použitím toho, čo majú bežní ľudia poruke a tak je to aj v prípade jeho cestovín z jedného hrnca.
Vynikajú chuťou aj textúrou
„Predtým, než som zakotvil pri tomto recepte, som ich vyskúšal neúrekom. Niektoré obsahovali smotanu, iné nadrobno nasekaný citrón, ale žiadny z nich sa nevyrovnal krémovosti a jednoduchosti tohto postupu,“ vysvetlil na svojom webe známy šéfkuchár.
Príprava v jednom hrnci k cestovinám Pasta al limone neodmysliteľne patrí. Táto metóda vraj zaručí, že sa špagety prepoja s citrónom, maslom a parmezánom do neodolateľne krémového celku. Na záver ich stačí doplniť lístkami bazalky, no skvele chutia aj bez toho.
„Nenapadá mi žiadne iné jedlo, ktoré by dalo citrónovej chuti vyniknúť takýmto spôsobom. Cestoviny, citrón a parmezán sa tu spájajú v pravej kulinárskej alchýmii a vytvárajú pokrm, ktorý si zaslúži miesto na akomkoľvek stole. Tieto prosté citrónové rezance sú fantastické aj samy osebe, je to skutočný poklad z toho, čo špajza dala,“ dodal.