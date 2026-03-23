Zakázal jej spievať a musela si prefarbiť aj vlasy. Martina Schindlerová je chodiaca reklama na rozvod
Mučenícky umriem, myslela si vo vzťahu s násilníkom.
Trpela spasiteľským komplexom a hovorila si to, čo si vravia vo vzťahoch mnohí – ja ho zmením. „Hanbila som sa a myslela som si, že som sprostá,“ priznáva Martina Schindlerová. Z milovanej speváčky, ktorú kedysi obdivovalo celé Slovensko, sa stala žena žijúca v strachu a tichu. O tom, čo sa dialo za zatvorenými dverami, prehovorila až po rokoch. V násilnom vzťahu ju držal nielen strach, ale aj presvedčenie, že musí vydržať – aj kvôli sľubu, ktorý dala Bohu. O to silnejší bol moment, keď sa rozhodla utiecť. Zdvihla telefón, zavolala otcovi a bola pripravená začať odznova.
Deťom lietali sople a sliny
Mala len 16 rokov, no všetkých na kastingu oklamala, že má devätnásť. Keď sa Martina Schindlerová prihlásila do prvej SuperStar, sama bola ešte „benjamínkom“ a netušila, že prežije slávu obrovskej hviezdy. „Deťom lietali sople a sliny. Keď nás videli, odpadávali s rodičmi. Nevedeli sme sa bez ochranky ani pohnúť,“ prezradila v podcaste Yeah, v ktorom si zaspomínala aj na to, ako jej SuperStar dala prvú veľkú lásku.
Speváčka sa dala dohromady s námestníkom vtedajšej Slovenskej televízie Branislavom Záhradníkom, ktorý mal v tom čase 32 rokov. Keď sa jej s odstupom času pýtajú, či bolo v poriadku, že ako 16-ročná tvorila pár so starším mužom, odpovedá s nadhľadom. „Čo ti mám povedať? Boli sme spolu tri roky. Bol to môj prvý vzťah a v dobrom naň spomínam,“ povedala Schindlerová, ktorej vzťah so Záhradníkom nevyčítali ani rodičia.
„Moji rodičia, odkedy som sa narodila, vedeli, že som výrazne svojská. Vždy to brali tak, že si presadím svoje,“ prezradila speváčka, ktorá si išla vždy za svojím. O to viac všetkých prekvapilo, keď sa v roku 2011 stiahla zo sveta šoubiznisu a prehovorila až o takmer dekádu neskôr.
Ilúzia harmónie
„Vydala som sa a porodila som dve deti v krátkom časovom odstupe od seba. A starala som sa o ne, ale nebol za tým iba ten časový nekomfort. Boli za tým aj iné okolnosti, závislé od môjho bývalého vzťahu,“ povedala otvorene v podcaste Ženy ako my Martina Schindlerová, ktorá mala zakázané vystupovať a živiť sa hudbou.