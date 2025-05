Ľudia neverili, že to myslia vážne. Martinu Schindlerovú od Záhradníka neodradil ani 16-ročný rozdiel

Bol vysoko postaveným manažérom televízie, mal 32 rokov a ona bola iba 16-ročnou speváckou hviezdou. Branislava Záhradníka a Martinu Schindlerovú pred 25 rokmi spojila SuperStar a ich vzťahu takmer nikto neveril. „Nie je to žiadny marketingový ťah. Mnohí však nevedia, a možno ani nechcú uveriť, že sa máme naozaj radi,“ obhajovali sa v tom čase partneri, ktorých mnohí kritizovali. Martina aj s odstupom času hovorila, že hoci nevyhrala Slovensko hľadá SuperStar, v súťaži získala niečo oveľa cennejšie.

Foto: TASR

Namyslená ľadová kráľovná

„Môžeme to úplne skrátiť. Postupuješ do ďalšieho kola, všetko super – spev, vizuál, všetko dobré,“ povedali porotcovia 16-ročnej Martin Schindlerovej po kastingu v prvej slovenskej SuperStar. Jej spev považovali za jeden z najprofesionálnejších v súťaži, bol zrelý a technicky veľmi dobrý napriek jej mladému veku.

Martinu často vnímali ako namyslenú „ľadovú kráľovnú“, najmä pre jej rezervované vystupovanie, elegantný štýl, chladnejší výraz, ktorý si držala nielen na pódiu, ale aj v rozhovoroch. Niektorí fanúšikovia sa sťažovali, že jej chýba spontánnosť či nejaká úprimná emócia, iní zase vraveli, že vďaka tomu pôsobí sebavedomo, vyzreto a profesionálne, čo ju odlišovalo od ostatných súťažiacich. „Ľadový“ imidž neskôr v rozhovore s Jánom Ďuricom pripisovala tomu, že to bol jej obranný mechanizmus, aby prežila.

Foto: TASR

V skutočnosti bola iná

„Mojím obranným mechanizmom bolo, že som si držala odstup. Nebolo to vedomé, asi skôr podvedomé a teraz spätne, keď to hodnotím, pripisujem tomu to, že som pôsobila ako ľadová kráľovná. Naozaj som si držala odstup, aby som bola menej zraniteľná,“ spomínala a dodala, že keď sa dostala do finálovej zostavy šou, všetci zrazu chceli byť tesne v jej blízkosti a na niečo také nebola pripravená. Namyslená podľa jej slov nebola a sláva ňou nijako nezamávala. Tieto slová nakoniec potvrdil aj jej prvý životný partner – Branislav Záhradník, ktorého spoznala práve vďaka speváckej šou.