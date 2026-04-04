Nešťastná mama začala piť a jeho detstvo bolo odvtedy iné. Chlapec z fotografie sa ňu nikdy nehneval
Z chlapca z malej moravskej dedinky sa stal uznávaný profesionál.
Mal krásne detstvo, no to skončilo, keď jeho sestra oslávila piate narodeniny. Práve vtedy jeho mama začala piť a hoci jej chlapec z fotografie už nič nevyčíta, vtedy celkom ťažko niesol, že už nie je taká ako kedysi. Veľa sa modlil, aby sa veci vrátili do starých koľají a až v dospelosti dokázal pochopiť, že ona sama vyrástla v rovnakom prostredí. Dnes by si želal jediné – znovu s ňou sedieť na balkóne, debatovať a z výšky hľadieť na celé mesto.