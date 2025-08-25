Psychoterapeutka Jana Žemličková: Z alkoholu robíme súčasť magického sveta, deťom dávame lízať penu z piva - Dobré noviny
Psychoterapeutka Jana Žemličková: Z alkoholu robíme súčasť magického sveta, deťom dávame lízať penu z piva
Psychoterapeutka Jana Žemličková: Z alkoholu robíme súčasť magického sveta, deťom dávame lízať penu z piva

Riaditeľka sanatória Jana Žemličková
Riaditeľka sanatória Jana Žemličková — Foto: Archív J. Žemličkovej

Pozitívny vzťah k alkoholu sa začína pri detskom šampanskom a nealko pive.

Oslava narodenín pri čaji a káve. Letná grilovačka s citronádou a vychladenou vodou. Romantický večer pri sviečkach s perlivou minerálkou. Takto by to správne malo byť. Lenže naše tradície a zvyky nám hovoria niečo iné. So psychoterapeutkou Janou Žemličkovou, riaditeľkou známeho sanatória na liečbu závislostí, sa o našom živote s alkoholom pre DOBRÉ NOVINY v júni 2023 zhovárala Elena Slováková.

V rozhovore sa dozviete:

  • kedy sa dá pitie alkoholu považovať za závislosť,
  • aké chyby robia rodičia vo výchove detí,
  • prečo Jana Žemličková odmieta alkohol.

Máme tu leto, čas grilovačiek, kúpania, večerných prechádzok a zarosený pohár piva alebo miešaného nápoja s ľadom nás obyčajne príjemne osvieži! Z vášho pohľadu je to chyba?

Pri takto položenej otázke a postoji k letnému osvieženiu ťažko predpokladať, že sa ho človek bude chcieť vzdať. A prečo by to aj robil, keď mu prináša príjemné pocity? Problém nastáva až vtedy, keď sa za uhasením smädu skrýva skôr spoločenské pitie, ktoré sa pri pravidelnom tréningu, napríklad počas letných večerov, môže nebadane zmeniť na rizikové popíjanie.

Teraz si dovolím jednu osobnú otázku: Vás by sme mohli pozvať na miešaný drink?

O mne je známe, že alkohol nepijem a že ho pomerne razantne v spoločnosti odmietam. Viete, mňa ešte stále prekvapuje, s akou zaujatosťou sa u nás najrôznejšie udalosti prepájajú s alkoholom.

Zjavne patríte medzi ľudí, ktorí majú túto otázku definitívne vyriešenú.

Z môjho postoja je zrejmé, akú hodnotu alkoholu prisudzujem. Vnímam ho predovšetkým cez osudy mnohých smutných rodín, opustených alebo utrápených detí a rodičov, nešťastných partnerov a rozpadnutých vzťahov. Vidím ho takmer každý deň za správami o tragických nehodách na cestách, kde zbytočne vyhasli ľudské životy, alebo aj vtedy, keď konkrétny človek bojuje so svojou závislosťou a túži s ňou skoncovať.

Pracovné stretnutie s Asociáciou klubov abstinujúcich.
Pracovné stretnutie s Asociáciou klubov abstinujúcich. Foto: Archív J. Žemličkovej

V niektorom z vašich rozhovorov ste skonštatovali, že žijeme v najalkoholickejšom regióne sveta. Na základe čoho ste to takto vyhodnotili?

Vynechám teraz čísla o spotrebe alkoholu. Pripomeniem len, že...

