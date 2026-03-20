Brali ju ako špinavú, nemohla si ani zaplávať. Denisa si v Japonsku získala rešpekt a zviditeľnila Slovensko
V jednom momente sa pre tamojších stala vzorom.
Mala len 23 rokov, keď si ju všimli. Denisa Ogino sa vďaka agentúre, ktorá hľadala tanečníkov do japonských klubov, dostala do krajiny, ktorá sa na dlhé roky stala jej domovom. Dnes o nej hovoria ako o Slovenke s dušou Japonky, ktorej sa podarilo v očiach tamojších stúpnuť aj napriek tomu, že bola v ich krajine cudzinkou.
Dozrela a žila dva životy
„Ocitla som sa v japonskom meste Tojohaši. Ako prvé mi napadlo, ako rozoznám tých Japoncov, keď sa všetci na seba tak podobajú! Rovnaké strihy vlasov, rovnaké oblečenie, výška,… Bolo to, ako keď otvoríte balenie vajíčok. Všetky sú rovnaké,“ zaspomínala si na začiatky v cudzej krajine pre týždenník Slovenka.
Najväčším prekvapením však pre ňu bolo niečo iné. Od letiska až po stred mesta všetko dokonale žiarilo čistotou. Ulice boli upravené, záhrady udržiavané, vlaky chodili načas a neuveriteľne rýchlo, a ona začala v Japonsku žiť dva životy.
Synovi sa prihovárala v japončine
„Jeden nočný - zábavný bez záväzkov v štýle „ruka hore“ a potom ten denný, keď som spoznala exmanžela a Japonsko som začala vnímať inými zmyslami. Dozrela som tam do ženy,“ priznala Denisa, ktorá sa za svojho bývalého partnera vydala bez toho, aby musela stáť na úrade. Stačilo len vypísať papiere a vtedajší vyvolený jej cez telefón oznámil, že už sú svoji. Japonský rozvod o desať rokov neskôr bol rovnako jednoduchý a trval iba desať minút.
Ešte predtým však krajinu vychádzajúceho slnka prijala so všetkým, čo k nej patrí, a ochotne sa prispôsobila jej pravidlám. Striktne dodržiavala všetky zvyky, trikrát denne varila, vstávala ako prvá a spať chodila až vtedy, keď si jej manžel ľahol do postele. Keď sa narodil jej syn, prijala dokonca aj to, že sa s ním nemôže rozprávať po slovensky.