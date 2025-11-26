Alexander Bárta: Rada skúseného kolegu mi otvorila oči. Odchod dcéry z domu je zdravý, ale krutý
Vďaka rodičovstvu sa stal mužom.
„Dúfam, že sme vychovali dobrého občana Slovenskej republiky,“ smial sa v Sajfa šou obľúbený slovenský herec Alexander Bárta. Dnes, keď jeho dcéra Ester odchádza študovať do Prahy, si uvedomuje, ako rýchlo deti vyrastajú a opúšťajú domov. V otvorenom rozhovore prezradil nielen svoje pocity z prázdneho hniezda, ale aj cennú radu, ktorú mu kedysi dal skúsený kolega a ktorá podľa neho môže zmeniť pohľad každého rodiča na život s deťmi.
Zdravé, ale kruté
Alexander Bárta mal krátko pred tridsiatkou, keď mal pocit, že je čas založiť si rodinu. Práve pri svojej životnej partnerke Henriete vraj pocítil, že chce byť otcom a že spoločne to určite zvládnu. „Vďaka nej som si začal oveľa viac veriť,“ vravel v minulosti pre portál mamama.sk. Na tridsiatku nakoniec dostal rovno dva veľké darčeky – svoju prvú veľkú rolu v Slovenskom národnom divadle a to, že sa dozvedel, že bude otcom vysnívanej dcérky.
Dnes je Ester už dospelou ženou a len nedávno ju boli rodičia odprevadiť do Prahy, kde začala študovať na vysokej škole. „Je to zdravé, ale kruté,“ povedal otvorene v rozhovore so Sajfom Alexander Bárta, ktorý si v poslednom období intenzívne uvedomil, že jeho dcéra opúšťa rodinné hniezdo.
„Neviem, ako rýchlo sa to stalo, ale užívaj si s deťmi každý jeden moment, lebo to prejde strašne rýchlo,“ poradil Ňusi samotnému Sajfovi. „Brutálne to letí, človek sa nenazdá a zistí, že sa maturuje, ide na vysokú školu, nemusíš robiť desiatu, že s tebou nechce ísť na dovolenku a že je to iné,“ opísal realitu prázdneho hniezda obľúbený herec, ktorý svoje rodné Košice opustil v rovnakom veku. „A domov do tej detskej izby som sa už nevrátil. Keď som si teraz uvedomil, že ani ona sa už nevráti, zostal vo mne smútok,“ povedal otvorene.
Sajfovi dal ešte jednu užitočnú radu, ktorú mu kedysi povedal skúsený herecký kolega.