Vyzerá ako malé slnko na tanieri. Zuzana Vačková sa podelila o trik, ktorý mení obyčajnú omeletu na zážitok
Potrebujete na to len pár pomôcok z kuchyne.
Jar je konečne oficiálne tu a s ňou aj chuť na nové začiatky. Po sychravých zimných dňoch je slnko na oblohe hotovým vykúpením a ku krajšiemu počasiu a lepšej nálade v neposlednom rade patrí aj dobré jedlo na tanieri. Svoje o tom vie aj Zuzana Vačková, ktorá dokázala obyčajnú omeletu premeniť na malé umelecké dielo a stačilo jej na to len pár pomôcok z kuchyne.
Srdce domácnosti
„Kuchyňa je srdcom mojej domácnosti a ja som presvedčená, že keď je žena v domácnosti šťastná, potom aj rodina dokáže fungovať zdravšie a lepšie. Pri sporáku mám lavicu, a keď začnem variť, moja dcéra príde, sadne si tam a rozprávame sa. Je to veľmi fajn,“ prezradila magazínu Môj dom obľúbená herečka.
Svoj pobyt v tejto časti domu často zachytáva aj vo videách. Keďže pripravuje skutočne jednoduché, no zároveň veľmi chutné jedlá, jej tvorba si získala množstvo fanúšikov a keď sa jej navyše podarí z jedla urobiť v priebehu pár minút umelecké dielo, rozhodne to stojí za vyskúšanie.
„Vyskúšajte túto omeletu, ktorá vyzerá ako malé slnko na tanieri - bielo-žltý terč, ktorý okamžite zlepší náladu. A pritom je to úplne jednoduché. Ak si zajtra ráno chcete urobiť malú radosť, skúste ju tiež. Garantujem vám, že deň začne o niečo veselšie,“ napísala herečka k svojmu videoreceptu.