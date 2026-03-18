Vždy používa trik s papierom na pečenie. Rýchly koláč Anky Šiškovej je plný ovocia a sladkej čokolády
Pečieš asi 20 minút a je hotový, opísala herečka.
Varenie má pre Anku Šiškovú najväčší zmysel vtedy, keď sa o hotové jedlo môže s niekým podeliť. Ako dieťa pritom nepatrila medzi veľkých jedákov a len máločo jej chutilo. Vyrastala však na horskej chate, tamojšie kuchárky ju postupne naučili pripravovať rôzne jedlá a keď sa neskôr musela postarať sama o seba aj o svojich blízkych, vedela si poradiť.
Osviežujúce ovocie a sladká čokoláda
„Pre mňa má varenie zmysel, len keď viem, že budem mať hostí, ktorým moje jedlá chutia, keď varím pre rodinu, kamarátov. Alebo začnem niečo chystať, keď som smutná, nahnevaná a potom voľakomu zavolám, aby mi to pomohol prísť zjesť,“ prezradila dávnejšie denníku SME.
Hoci o sebe nehovorí ako o vychýrenej kuchárke, v kuchyni sa rozhodne nenechá zahanbiť. Svedčí o tom aj jej recept na lahodný koláč, ktorý v sebe spája osviežujúcu chuť ovocia, sladkú čokoládu a mak.
„Je to takzvaný rýchly koláč. Pečieš asi 20 minút a je hotový,“ vysvetlila obľúbená herečka v relácii Tajomstvo mojej kuchyne a s divákmi sa podelila aj o jednoduchý trik, vďaka ktorému dokáže čo najefektívnejšie rozložiť papier na pečenie na plech. Najskôr ho v rukách úplne pokrčí a až potom ho znova rozprestrie. „Teraz bude lepšie sedieť na plechu, nebude sa dvíhať,“ dodala.