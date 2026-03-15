U Jarovej mamy sa jej nevedeli dojesť. Monika Hilmerová robí krkovičku podľa osvedčeného rodinného receptu
Miluje varenie a v kuchyni trávi čas aj vtedy, keď by iní už oddychovali. Obľúbená herečka Monika Hilmerová najradšej pripravuje tradičné jedlá, ktoré pozná z detstva, pričom vďaka nim je rodinný jedálniček skutočne pestrý. Kulinársku vášeň pritom v sebe objavila až neskôr, keď sa stala mamou.
Vie, že láska ide cez žalúdok
„Vtedy ma to aj začalo baviť. Najprv kašičky a prívarky a ich prípravu som mala spojenú s láskou, že toto dobré jedlo pripravím svojmu dieťatku, iné dobré jedlo pripravím svojmu mužovi. Nikdy mi to nepadlo zaťažko,“ prezradila v rozhovore pre magazín Varecha.
Keď sa teda nedávno podelila o recept z rodinného archívu, mnohých tým nadchla. Ide totiž o klasiku, ktorej sa len málokto dokáže nabažiť, a presne to platí aj v prípade Jara a Moniky. Krkovičku pripravila manželovi presne tak, ako ju má najradšej.
„Láska ide cez žalúdok. Je to tak. Tento recept iste poznáte, je jednoduchý, ale pre nás je špeciálny, lebo nám pripomína Jarovu mamu, ktorá nám ho s láskou robila, keď sme prišli k nim na návštevu a nevedeli sme sa ho dojesť, takže mi na moju prosbu poslala SMS s receptom. Chcem urobiť radosť Jarovi a pripraviť mu obed tak, ako ho mal rád od svojej mamy,“ napísala známa herečka k svojmu videoreceptu.