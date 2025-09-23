V pätnástich ušla za láskou, vydala sa na pustej ulici. Tereza Nvotová nechce žiť tak, ako sa od nej očakáva
Mladá tvorkyňa je vo svojich 34 rokoch pevne rozhodnutá, že nechce vlastné deti.
Rovnako ako jej sestra Dorota, aj ona bola vždy tak trochu rebelka, ktorá sa nebojí na rovinu povedať, čo si myslí. Tereza Nvotová už v pätnástich odišla impulzívne za láskou do Prahy a postupne, inšpirovaná režisérskou prácou a tvorbou dokumentov, nasmerovala svoje kroky na FAMU. Aj keď je ešte mladá, na plátna slovenských i zahraničných kín už roky prináša filmy na kontroverzné témy, ktoré v spoločnosti vždy veľmi rezonujú. Tentoraz pozornosť na seba strhla drámou Otec o mužovi, ktorý zabudol svoje dieťa v rozhorúčenom aute. „Pre mňa je to príbeh o empatii. Lebo keď sa to stalo u nás na Slovensku, ukázali sme presný opak,“ hovorí Nvotová, na ktorú sa však po uvedení filmu zosypala okrem iného aj vlna kritiky. Niektorí ľudia, zvyknutí zájsť si do kina za oddychom, sa do kinosál zrazu báli vkročiť. Ako však hovorí brunetka, jej cieľom rozhodne nebolo divákov prvoplánovo vydesiť.
Tereza žije striedavo v Prahe a New Yorku, kde pôsobí jej muž, americký herec Jacob Pitts. Za toho sa vydala ešte počas korony, a to priamo na ulici. Mladá žena je vo svojich 34 rokoch tiež pevne rozhodnutá, že nechce nikdy vlastné deti. Prečítajte si viac o živote svojskej režisérky, ktorej pohľad na svet môže byť niekomu tŕňom v oku, no zároveň ľudí nenecháva chladnými a podnecuje k zamysleniu.
Zakázaná plošina a obľúbený bar
Tereza vyrastala po boku staršej nevlastnej sestry Doroty. S dcérou Anny Šiškovej a legendárneho Jara Filipa si odmalička rozumela a výborný vzťah majú dodnes. „Samozrejme, každá z nás mala svoje fázy. No nikdy sme ich nemali naraz, keďže je medzi nami päťročný rozdiel. ja som bola vždy malá sestra a Doro tá, čo všetko skúsi a prejde ako prvá,“ hovorí v rozhovore pre Pravdu.
„V niečom to bola pre mňa výhoda, mala som šancu viac pozorovať a potom byť v tom šialenom svete trochu lepšie zorientovaná,“ dodáva režisérka, ktorú by ste v tínedžerských rokoch najčastejšie stretli v niektorej z bratislavských krčiem či v undergroundovom Subclube v atómovom kryte pod hradnou skalou. Rada sedávala i na plošine pod Mostom SNP, kde je dnes kvôli bezpečnosti zákaz vstupu. „Tam som sedávala v kuse, často som tam sedela aj sama za východu slnka, bolo to také moje miesto. Človek je síce v meste, v strede toho všetkého, ale cíti sa tam tak nejako slobodnejšie. Možno aj tým, že sa to tam nemá robiť a nemá sa tam liezť,“ priznáva s úsmevom v dokrútke k svojmu filmu Špina. Umelkyňa si poriadne vždy užila aj chvíle, keď jej slávna mama Anka Šišková odišla na zájazd alebo za nakrúcaním na pár dní mimo mesta.
„To som mala najradšej, vtedy som vždy doma spravila párty a užívala som si života. Ale nič strašné som nerobila, nebolo to, že by som teraz niekde fetovala alebo si pichala heroín,“ smeje sa pri spomienkach na mladosť žena, ktorá už ako pätnásťročná ušla z domu a namierila si to rovno do stovežatej. V Prahe sa totiž zaľúbila.