So ženou varia dve kapustnice, no jeho je unikátna. Juraj Rašla pre Dobré noviny prezradil svojský recept - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
So ženou varia dve kapustnice, no jeho je unikátna. Juraj Rašla pre Dobré noviny prezradil svojský recept
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Katarína Nádaská.

Po rozvode jej varí a upratuje. Katarína Nádaská sa s manželom rozišla, lebo nespĺňala parametre gazdinky

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Juraj Rašla s manželkou Luckou.

Juraj Rašla pre Dobré noviny: Z Diany Mórovej sa mi triasli kolená. Až pri manželke mi to celé docvaklo

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Mama najznámejších slovenských štvorčiat: Toto si deti zapamätajú najviac. Netreba sa za ničím naháňať

Katarína Nádaská.

Po rozvode jej varí a upratuje. Katarína Nádaská sa s manželom rozišla, lebo nespĺňala parametre gazdinky

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

SLEDUJE NÁS 206 935 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

So ženou varia dve kapustnice, no jeho je unikátna. Juraj Rašla pre Dobré noviny prezradil svojský recept

Juraj Rašla / Ilustračný obrázok
Juraj Rašla / Ilustračný obrázok — Foto: Promo fotografie Markíza (Sľub); Gemini/Dobré noviny

Keď dovaria, musia sa udobriť.

Jedny Vianoce strávil v Austrálii a od klasických sviatkov to malo ozaj ďaleko. „Ale mladosť je nádherná v tom, že nič neberie príliš vážne,“ prezradil v rozhovore pre Dobré noviny obľúbený slovenský herec Juraj Rašla, ktorý si dnes užíva Vianoce najmä so svojimi deťmi a manželkou, s ktorou každoročne vedú súťaž o tú najlepšiu kapustnicu. S čitateľmi Dobrých novín sa podelil o recept aj tajné tipy, aby bola vianočná kapustnica ozaj poctivá.

Juraj Rašla.
Juraj Rašla. Foto: Promo fotografie TV JOJ

Boj o kapustnicu

Ak by ste prišli 23. decembra do domácnosti Rašlovcov, prekvapilo by vás, že na sporáku stoja dva hrnce s dvomi rôznymi polievkami. „My varíme doma dve vianočné kapustnice. Jednu moja žena, druhá ja. Rovnaké suroviny, úplne odlišná chuť a štýl. Väčšinou to nakoniec dopadne tak, že ja pri štedrovečernom stole jem tú jej a ona tú moju. Asi preto, že počas varenia a ochutnávania sa už obaja tej svojej nabažíme,“ prezradil pre Dobré noviny, s ktorými sa podelil aj o unikátny a vtipný recept na tú najlepšiu kapustnicu.

Juraj Rašla s manželkou Luckou.
Prečítajte si tiež: Juraj Rašla pre Dobré noviny: Z Diany Mórovej sa mi triasli kolená. Až pri manželke mi to celé docvaklo

„Je dôležité dodržať isté pravidlá, najdôležitejšie sú prvé dve: musí to byť zábava a radosť. Musíte si pri tom otvoriť dobrú fľašu vína, alebo niečoho iného... Ja si dávam víno,“ priznal.

Foto: Archív JR

Základ: podpichovanie manželky

„A po tretie – dobré suroviny. Dobrá kvasená kapusta bez konzervantov, veľa kyslej kapustovej vody. Ja beriem z kapustárne v Bernolákove. Cibuľa z trhu. Mäso a mangalica od miestneho mäsiara. Hríby a sušené slivky od svokrovcov. Klobása od brata zo zabíjačky. Dobrá mletá červená paprika niekde z južného Slovenska. Med od môjho kamaráta včelára, cesnak od mamy zo záhrady, bobkový list a dáke ďalšie bylinky od mojej ženy z našej záhrady. Dobré čierne korenie, klinčeky,“ popísal zoznam kvalitných ingrediencií a podelil sa aj o jedinečný postup.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…