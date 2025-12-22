So ženou varia dve kapustnice, no jeho je unikátna. Juraj Rašla pre Dobré noviny prezradil svojský recept
Keď dovaria, musia sa udobriť.
Jedny Vianoce strávil v Austrálii a od klasických sviatkov to malo ozaj ďaleko. „Ale mladosť je nádherná v tom, že nič neberie príliš vážne,“ prezradil v rozhovore pre Dobré noviny obľúbený slovenský herec Juraj Rašla, ktorý si dnes užíva Vianoce najmä so svojimi deťmi a manželkou, s ktorou každoročne vedú súťaž o tú najlepšiu kapustnicu. S čitateľmi Dobrých novín sa podelil o recept aj tajné tipy, aby bola vianočná kapustnica ozaj poctivá.
Boj o kapustnicu
Ak by ste prišli 23. decembra do domácnosti Rašlovcov, prekvapilo by vás, že na sporáku stoja dva hrnce s dvomi rôznymi polievkami. „My varíme doma dve vianočné kapustnice. Jednu moja žena, druhá ja. Rovnaké suroviny, úplne odlišná chuť a štýl. Väčšinou to nakoniec dopadne tak, že ja pri štedrovečernom stole jem tú jej a ona tú moju. Asi preto, že počas varenia a ochutnávania sa už obaja tej svojej nabažíme,“ prezradil pre Dobré noviny, s ktorými sa podelil aj o unikátny a vtipný recept na tú najlepšiu kapustnicu.
„Je dôležité dodržať isté pravidlá, najdôležitejšie sú prvé dve: musí to byť zábava a radosť. Musíte si pri tom otvoriť dobrú fľašu vína, alebo niečoho iného... Ja si dávam víno,“ priznal.
Základ: podpichovanie manželky
„A po tretie – dobré suroviny. Dobrá kvasená kapusta bez konzervantov, veľa kyslej kapustovej vody. Ja beriem z kapustárne v Bernolákove. Cibuľa z trhu. Mäso a mangalica od miestneho mäsiara. Hríby a sušené slivky od svokrovcov. Klobása od brata zo zabíjačky. Dobrá mletá červená paprika niekde z južného Slovenska. Med od môjho kamaráta včelára, cesnak od mamy zo záhrady, bobkový list a dáke ďalšie bylinky od mojej ženy z našej záhrady. Dobré čierne korenie, klinčeky,“ popísal zoznam kvalitných ingrediencií a podelil sa aj o jedinečný postup.