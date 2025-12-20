Juraj Rašla pre Dobré noviny: Z Diany Mórovej sa mi triasli kolená. Až pri manželke mi to celé docvaklo - Dobré noviny
Juraj Rašla pre Dobré noviny: Z Diany Mórovej sa mi triasli kolená. Až pri manželke mi to celé docvaklo
Juraj Rašla pre Dobré noviny: Z Diany Mórovej sa mi triasli kolená. Až pri manželke mi to celé docvaklo

Juraj Rašla s manželkou Luckou.
Juraj Rašla s manželkou Luckou. — Foto: Archív JR (Jozef Tengeri)

 Lucka mi dala všetko na zlatom podnose, prezradil.

„Keď budem mať 60, chcem urobiť ďalší žúr – svadbu. Normálnu, ozajstnú svadbu. S pytačkami, odobierkou, kostolom, svadobnou hostinou a, ak sa žena dá nahovoriť, aj s odčepčením,“ prekvapil v úprimnom rozhovore pre DOBRÉ NOVINY Juraj Rašla. Herec, ktorý nás v posledných rokoch baví najmä v televízii, tentokrát otvorene rozpráva nielen o tom, ako prežil Vianoce v Austrálii alebo prvú lásku so spolužiačkou Dianou Mórovou, ale aj o hlbokých životných rozhodnutiach, manželstve, rodine a šťastí, ktoré nachádza v malých každodenných radostiach.

V rozhovore s Jurajom Rašlom sa dozviete:

  • ako vyzerali Vianoce v Austrálii,
  • ako si spomína na prvú lásku so spolužiačkou Dianou Mórovou,
  • prečo sa chcel ženiť až v šesťdesiatke,
  • aké debaty o manželstve viedol s kňazmi,
  • čím si ho získala manželka Lucka,
  • akú úprimnú radu mu dal starý otec.

V jednom rozhovore ste spomínali, že máte krátku zápalnú šnúru. Platí to aj počas Vianoc?

Cez Vianoce je všetko zázračné, krajšie, lepšie. Tak verím, že aj ja. (úsmev) Je to moja povaha, ale bojujem s tým. Ja sa vlastne ani veľmi nevytočím, len tak vyzerám, a ako rýchlo to príde, tak rýchlo to aj odíde. Výhodou je, že aj radosť a pozitívne pocity prežívam rovnako intenzívne. Skrátka, je to otázka temperamentu. Ale moje najbližšie okolie si už na to zvyklo a neberie to nijako dramaticky. Povedia si: „Herec, zase to prežíva.“

Čo alebo kto vás vie počas sviatkov najviac vytočiť?

Masa ľudí v obchodoch, nekonečný zhon a chaos, nepokoj v čase pokoja, intenzívne upratovanie a snaha o dokonalosť vo všetkých parametroch sviatkov. Na všetko sa myslí, len na pokoj nie.

Foto: Archív JR

Istú čas svojho života ste prežili v Austrálii. Dokázali ste si tam vytvoriť „vianočnú pohodu“?

Prežil som tam jedny Vianoce a boli mimoriadne zvláštne. V čase sviatkov som bol v Sydney ešte len krátko, stále bolo všetko nové. Aj Vianoce v lete boli nové. V krátkych rukávoch a šortkách sa pozeráte na naobliekaného Santa Klausa na saniach, ktorý je zababušený v kožušine a čapici, a je to ozaj divné.

Juraj Rašla / Ilustračný obrázok
Prečítajte si tiež: So ženou varia dve kapustnice, no jeho je unikátna. Juraj Rašla pre Dobré noviny prezradil svojský recept

S dvoma kamarátmi sme sa vybrali do takého „slovenského komunitného centra“, kam sme cestovali metrom asi hodinu a pol. Pri štedrovečernom stole som sedel s týmito dvoma kamarátmi a jedným starším pánom, správcom toho domu, ktorý kedysi ušiel z Československa počas komunizmu na stíhačke. Bol pilot, vraj preletel hranice, pristál v Rakúsku a požiadal o azyl. Volal sa Janko, dnes už asi nežije, mal by priveľa rokov, ale občas si naňho stále spomeniem. Bol to dobrý človek. Nech mu je zem ľahká.

Juraj Rašla v mladosti.
Juraj Rašla v mladosti. Foto: Archív JR

Vianoce v horúcej Austrálii si predstavujem ako grilovačku na pláži. Aká je realita?

Od klasickej rodinnej vianočnej atmosféry to malo naozaj ďaleko. Jeden cudzí chlap a traja mladí chalani pri vianočnom stole vo veľkej sále. V krátkych rukávoch, za jasného denného svetla, lebo slnko tam zapadalo okolo 21:30. Atmosféra žiadna. Hovorím si: divné Vianoce, ale mladosť je nádherná v tom, že nič neberie príliš vážne. Tak sme s kamošmi tie Vianoce jednoducho prežúrovali. Vyvrcholilo to Silvestrom pred operou v Sydney, kde sme o polnoci strieľali šampanské s nejakými cudzími japonskými turistkami. Bol to dosť rock'n'roll.

Po návrate z Austrálie ste sa znovu pustili do herectva. Čakali vás tu s otvorenou náručou?

Áno, vtedy sa mi celkom darilo. Dostal som ponuku stať sa členom Slovenského národného divadla a hlavne bolo pre mňa obrovskou výhodou, že som zrazu vedel celkom dobre po anglicky. A to ma dostalo do zahraničných filmov. Vtedy tu začali točiť rôzne zahraničné filmové spoločnosti, pre nich to bolo veľmi lacné a ja som bol pripravený. V správnom čase na správnom mieste. Robil som viacero filmov s Američanmi a neskôr Talianmi, bolo to fajn obdobie. Zahraničné spoločnosti ma mali vždy rady.

Vaša spolužiačka a kolegyňa Diana Mórová prezradila, že vás počas tínedžerských čias chceli všetky baby. Vnímali ste to tak?

