Vždy keď prídem, dáš mi pohár s mliekom. VIDEO Evy Pavlíkovej a jej milovanej dcéry vám vženie slzy do očí
Vždy keď prídem, dáš mi pohár s mliekom. VIDEO Evy Pavlíkovej a jej milovanej dcéry vám vženie slzy do očí
Vždy keď prídem, dáš mi pohár s mliekom. VIDEO Evy Pavlíkovej a jej milovanej dcéry vám vženie slzy do očí

Speváčka Katarzia ukázala, aký vrúcny má vzťah s mamou, herečkou Evou Pavlíkovou.
Speváčka Katarzia ukázala, aký vrúcny má vzťah s mamou, herečkou Evou Pavlíkovou.

Známa herečka bola nedávno hosťom v relácii STVR Sieň slávy.

Nie je nič krajšie, ako keď má dieťa so svojím rodičom vrúcny a láskyplný vzťah. To nedávno v relácii STVR Sieň slávy ukázala aj speváčka Katarzia, ktorá svojej mame, herečke Eve Pavlíkovej, prišla zaspievať skladbu pod názvom Pohár mlieka. Pri jej prednese legendárna slovenská herečka neskrývala slzy dojatia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa STVR official (@stvr__official)

Volá každý deň

Napriek tomu, že v minulosti to medzi umelkyňou a jej dcérou, talentovanou pesničkárkou, nebolo vždy ružové, dokázali k sebe nájsť opäť cestu a dnes sú si bližšie ako kedykoľvek predtým.

Eva Pavlíková s dcérou Katkou.
Prečítajte si tiež: Mami, prepáč, že verejne píšem niečo tak citlivé. Dcéra Evy Pavlíkovej opísala ich krásne zmierenie

Katarzia žije od roku 2015 v Prahe a ako Eva Pavlíková ešte vlani v rozhovore pre Dobré noviny priznala, niekedy im dcéra doma veľmi chýba, zostali totiž s manželom na Slovensku sami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Eva Pavlikova (@eva.pavlikova)

„Na druhej strane sa tešíme, že v Prahe je šťastná a darí sa jej. Katku ako umelkyňu Česi veľmi dobre prijali a myslím, že tam má oveľa lepšie zázemie a prostredie pre tvorbu. Katka je však zlatá, zavolá každý deň a tak vieme, že na nás myslí. Keď je čas a príležitosť, radi za ňou jazdíme, dokonca sme v Prahe spolu prežili už aj Vianoce. A nevylučujem, že za nejaký čas sa do Prahy presťahujeme aj my,“ dodala ďalej známa herečka, ktorá bola pred časom hosťom v relácii STVR Sieň slávy.

Stihla jej ju zaspievať do telefónu

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

