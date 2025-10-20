Vždy keď prídem, dáš mi pohár s mliekom. VIDEO Evy Pavlíkovej a jej milovanej dcéry vám vženie slzy do očí
Známa herečka bola nedávno hosťom v relácii STVR Sieň slávy.
Nie je nič krajšie, ako keď má dieťa so svojím rodičom vrúcny a láskyplný vzťah. To nedávno v relácii STVR Sieň slávy ukázala aj speváčka Katarzia, ktorá svojej mame, herečke Eve Pavlíkovej, prišla zaspievať skladbu pod názvom Pohár mlieka. Pri jej prednese legendárna slovenská herečka neskrývala slzy dojatia.
Volá každý deň
Napriek tomu, že v minulosti to medzi umelkyňou a jej dcérou, talentovanou pesničkárkou, nebolo vždy ružové, dokázali k sebe nájsť opäť cestu a dnes sú si bližšie ako kedykoľvek predtým.
Katarzia žije od roku 2015 v Prahe a ako Eva Pavlíková ešte vlani v rozhovore pre Dobré noviny priznala, niekedy im dcéra doma veľmi chýba, zostali totiž s manželom na Slovensku sami.
„Na druhej strane sa tešíme, že v Prahe je šťastná a darí sa jej. Katku ako umelkyňu Česi veľmi dobre prijali a myslím, že tam má oveľa lepšie zázemie a prostredie pre tvorbu. Katka je však zlatá, zavolá každý deň a tak vieme, že na nás myslí. Keď je čas a príležitosť, radi za ňou jazdíme, dokonca sme v Prahe spolu prežili už aj Vianoce. A nevylučujem, že za nejaký čas sa do Prahy presťahujeme aj my,“ dodala ďalej známa herečka, ktorá bola pred časom hosťom v relácii STVR Sieň slávy.