Eva Pavlíková: Katka spievala babke na smrteľnej posteli pieseň, ktorú o nej zložila. Ona sa usmievala

Umelkyňa verná nitrianskemu divadlu už štyridsať rokov. Herečka, ktorú si do svojho tímu vybral legendárny režisér Jozef Bednárik. Milovníčka umenia a hlavne slovenských divadiel a filmov. Mama skladateľky a speváčky Katarzie. Nadšená pestovateľka kvetov na chalupe. Krásna žena s prirodzenou noblesou. To všetko je Eva Pavlíková, herečka, s ktorou sa pre DOBRÉ NOVINY zhovárala Elena Slováková.

Ste herečka v plnom pracovnom nasadení, ale predsa len už môžete po toľkých rokoch na javisku a pred kamerami rekapitulovať. Splnilo herectvo Vaše očakávania, zostalo pre Vás profesiou snov?

Je troška patetické nazývať herectvo profesiou snov. Je to práca ako každá iná. Po štyridsiatich rokoch pôsobenia v divadle musím povedať, že ju mám stále rovnako rada. Možno som mala šťastie, že herectvo je pre mňa zároveň koníčkom a preto do divadla chodím s radosťou dodnes a stále rovnako si veľmi užívam, keď dostávame od divákov silnú spätnú odozvu.

Často sa mi stáva, že aj na ulici mi ľudia povedia, že boli večer v divadle a veľmi sa im to páčilo. To ma vždy poteší. Bola som milo prekvapená, že dokonca aj v Košiciach, kam som v poslednom období veľa chodila, ma ľudia zastavovali, že ma majú radi a páči sa im, čo robím. Je to dobrý pocit, ktorý mi navyše prináša uspokojenie, že čas strávený na divadelných doskách alebo pred kamerami nebol márny.

Mali ste v detstve aj iný sen, ako sa stať herečkou? Čím by ste boli, ak by Vás neprijali na VŠMU?

K herectvu som smerovala od detstva, chodila som na spev, balet, spoločenské tance, hrávala som v amatérskom Malom štúdiu v Košiciach, s ktorým sme vyhrávali všetky možné súťaže, lebo nás viedli profesionálni tvorcovia. Na druhej strane, v škole mi išla veľmi dobre matematika a na gymnáziu som chodila do triedy s rozšíreným vyučovaním chémie. Okrem herectva na VŠMU som si dala prihlášku aj na Chemicko-technologickú fakultu. Čo konkrétne by som po jej vyštudovaní robila, to vám však naozaj neviem povedať.

V divadelnej šatni. Foto: Archív E.P.

Dnes ste prišli do SND v Bratislave, pozrieť si hru Milada. Často navštevujete predstavenia svojich kolegov v iných divadlách?

Áno, robím to často a veľmi rada. Udržiavam si tak zároveň prehľad, čo sa na našej scéne deje. Navyše, v tejto hre hosťuje moja kolegyňa z Nitry Vladena Škorvagová a už sa na ňu v úlohe Milady (Horákovej pozn. red.) veľmi teším. Musím však povedať, že chodím aj na všetky slovenské filmy. Je to taká moja podpora našich tvorcov. Nedávno som v kine videla Vojnu policajtov a bola som nadšená z výkonov Alexandra Bártu a Jurka Loja.

Ja som vlastne taký hltač umenia. Nebaví ma sedieť doma pri televízore. Radšej chodím do divadiel, do kín, ale aj na koncerty a výstavy. Myslím, že pre človeka je umenie veľmi dôležité, zušľachťuje nás, robí nás vnímavejšími, citlivejšími a krajšími. Keď vidím niečo dobré, nepotrebujem ani veľmi jesť, som šťastná a napĺňa ma to absolútnou spokojnosťou.

Už neuveriteľných štyridsať rokov pôsobíte v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Vďaka čomu sa zrodí vernosť herca k jednej scéne?

