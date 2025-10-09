Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať
Keď vedel, že je koniec, doniesol jej jedno cédečko.
„Hovorí sa, že rozvod je sviňa, a je to pravda,“ priznala Soňa Müllerová. Počas jedných Vianoc si priala, aby Richard zostal čistý a udržal sa mimo pokušení, no ani to nakoniec nezachránilo ich manželstvo, ktoré začalo podľa nej absurdne. Napriek všetkým excesom a bolestiam však dokázali prekonať minulosť a dnes zostávajú priateľmi, čo by po týchto rokoch plných dramatických momentov mnohí nečakali.
Svadba po dvoch týždňoch
„Myslíte, že s Richardom bol ten začiatok zvláštny? Tak ten bol ozaj zvláštny. Ako celý život s ním,“ smiala sa v rozhovore s Janom Krausom Soňa Müllerová, keď si spomínala na bizarné zoznámenie so svojím budúcim manželom.
„On študoval scenáristiku na VŠMU, ja som bola na filozofickej fakulte, moderovala som a Richarda oslovili, aby spolumoderoval so mnou festival Bystrické zvony. Mne sa to nejak nezdalo,“ spomínala Soňa, ktorá chcela, aby jej Richard radšej zavolal. „Nebola som nejako priaznivo nastavená, že ja budem s nejakým Müllerom niečo uvádzať. Vtedy som skupinu Banket ani veľmi nepoznala. Až v telefóne sme sa začali rozprávať,“ vravela niekdajšia hlásateľka, ktorú si spevák získal jedinou otázkou: „Čo to ty vlastne študuješ?“
„To bola taká návnada, že som sa rozhovorila. Mali sme rande a po dvoch týždňoch sme sa rozhodli, že sa zoberieme,“ šokovala. V tom čase totiž Richard začal vo veľkom koncertovať, aj ona bola neustále v práci a čas pre seba si museli pracne hľadať v kalendároch. „Čo urobíme? Buď sa rozídeme, alebo sa zoberieme,“ povedali si vtedy a nakoniec si zvolili sobáš.
Vianočné želanie
Prvý päť rokov bolo ako z romantického filmu – Richard posúval svoju kariéru, Soňa si užívala materstvo a spoločne prežívali všetky úspechy aj neúspechy. „Mýlim sa, keď si myslím, že moja žena je krásna ako obrázok?“ vravel Richard Müller v dobovom videu, ktoré ukázal vo filme „Nepoznaný“. Práve v ňom zaznamenali aj rozchod ich vzťahu, za ktorý mohli spevákove drogové excesy, nevery a klamstvá. „Tatuškovi želám, aby to, čo držal tri týždne, držal celý život,“ zaznelo z moderátorkiných úst pri štedrovečernom stole v čase, kedy sa to medzi nimi lámalo.