S vojakom ti to nevydrží, hovorili známi. Wanda Hrycová prežila s Marekom aj štyri roky bez smiechu - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
S vojakom ti to nevydrží, hovorili známi. Wanda Hrycová prežila s Marekom aj štyri roky bez smiechu
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Ľudia ich vyjedli do poslednej omrvinky. Najlepšia reštaurácia z Na nože zažíva neskutočné šialenstvo

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Vladislav Plevčík a Petra Dubayová / Vo filme Duchoň

Zobudil sa, keď si balila veci. Vladko Plevčík sa dnes nečuduje, že sa Petra od neho rozhodla odísť

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

SLEDUJE NÁS 207 258 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

S vojakom ti to nevydrží, hovorili známi. Wanda Hrycová prežila s Marekom aj štyri roky bez smiechu

Wanda Adamík Hrycová s manželom.
Wanda Adamík Hrycová s manželom. — Foto: Instagram - @wandahrycova

Aj keď bol mladší, veci, ktoré zažil, z neho urobili oveľa vedomejšieho muža

Nikdy nechcela mať deti, nemala k ním vzťah a nepoznala ani muža, s ktorým by si to vedela predstaviť. „U mňa sa to preplo, keď zomrel brat Hugo. Zistila som, že na tomto svete nie je nič dôležitejšie ako rodina,“ vravela kedysi pre SME producentka Wanda Adamík Hrycová, ktorá v tých najťažších chvíľach stretla svojho budúceho manžela a otca svojich detí – vojaka Mareka. Ako teraz otvorene priznala, ich známi im nedávali ani rok.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Wanda Adamik Hrycova (@wandahrycova)

Na misii videl hrozné veci

„Zoznámil nás Markov otec, ktorého som poznala roky. Nevedela som, že má takého syna. Jedného dňa Marek, ktorý žil dvadsať rokov v Nemecku, hľadal kontakt na slovenského producenta. Jeho otec mu dal na mňa číslo a Marek mi zavolal. Pracovné stretnutie nakoniec trvalo osem hodín!“ vravela pre Plusku Wanda, ktorá sa nevedela prestať s Marekom rozprávať. Išli z jednej kaviarne do druhej, potom na obed do reštaurácie, potom na kávu do ďalšej kaviarne a nakoniec večer do kina.

Wanda Adamík Hrycová s manželom Marekom.
Prečítajte si tiež: Keď odišiel z armády, v duši mal čiernu dieru. Wande Hrycovej zoslal elitného vojaka Mareka anjel strážny

Wanda mala po bratovej tragickej smrti pocit, že všetci naokolo riešia banálne problémy, bežné starosti a prestalo ju zaujímať, čo rozprávajú. Pri Marekovi to však bolo iné. „Tým, že bol vojak, mal za sebou ťažké misie a videl hrozné veci, akoby sa dokázal naladiť na podobnú vlnu. Dokázali sme sa rozprávať o veciach, ktoré boli podstatné, ktoré šli do hĺbky. A objavila som v ňom človeka, ktorý mi naplnil svet. To bolo moje šťastie,“ vysvetľovala v rozhovore pre Moje zdravie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Wanda Adamik Hrycova (@wandahrycova)

Dávali im rok, maximálne dva

Aj keď bol Marek o päť rokov mladší, veci, ktoré zažil, z neho urobili oveľa vedomejšieho muža.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.