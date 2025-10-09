S vojakom ti to nevydrží, hovorili známi. Wanda Hrycová prežila s Marekom aj štyri roky bez smiechu
Aj keď bol mladší, veci, ktoré zažil, z neho urobili oveľa vedomejšieho muža
Nikdy nechcela mať deti, nemala k ním vzťah a nepoznala ani muža, s ktorým by si to vedela predstaviť. „U mňa sa to preplo, keď zomrel brat Hugo. Zistila som, že na tomto svete nie je nič dôležitejšie ako rodina,“ vravela kedysi pre SME producentka Wanda Adamík Hrycová, ktorá v tých najťažších chvíľach stretla svojho budúceho manžela a otca svojich detí – vojaka Mareka. Ako teraz otvorene priznala, ich známi im nedávali ani rok.
Na misii videl hrozné veci
„Zoznámil nás Markov otec, ktorého som poznala roky. Nevedela som, že má takého syna. Jedného dňa Marek, ktorý žil dvadsať rokov v Nemecku, hľadal kontakt na slovenského producenta. Jeho otec mu dal na mňa číslo a Marek mi zavolal. Pracovné stretnutie nakoniec trvalo osem hodín!“ vravela pre Plusku Wanda, ktorá sa nevedela prestať s Marekom rozprávať. Išli z jednej kaviarne do druhej, potom na obed do reštaurácie, potom na kávu do ďalšej kaviarne a nakoniec večer do kina.
Wanda mala po bratovej tragickej smrti pocit, že všetci naokolo riešia banálne problémy, bežné starosti a prestalo ju zaujímať, čo rozprávajú. Pri Marekovi to však bolo iné. „Tým, že bol vojak, mal za sebou ťažké misie a videl hrozné veci, akoby sa dokázal naladiť na podobnú vlnu. Dokázali sme sa rozprávať o veciach, ktoré boli podstatné, ktoré šli do hĺbky. A objavila som v ňom človeka, ktorý mi naplnil svet. To bolo moje šťastie,“ vysvetľovala v rozhovore pre Moje zdravie.
Dávali im rok, maximálne dva
Aj keď bol Marek o päť rokov mladší, veci, ktoré zažil, z neho urobili oveľa vedomejšieho muža.