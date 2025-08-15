V temných chvíľach jej pomohol nájsť cestu. Anna Jakab Rakovská vraví, že Robo nie je len ukážkový manžel
Známy herecký pár spolu vychováva dve deti.
Zatiaľ čo ona hviezdi na červenom koberci, jej partner je pre ňu oporou, ktorú potrebuje. Pre Aničku Jakab-Rakovskú boli posledné mesiace mimoriadne rušné – moderovala tanečnú šou Let’s Dance, diváci ju mohli vidieť aj v seriáli Sľub a pred časom zažiarila vo filme Duchoň.
A hoci sa herečke darilo nájsť balans medzi materstvom a prácou, času na rodinu bolo aj tak pomenej. Ako píše portál Najmama.sk, v týchto náročnejších chvíľach sa však vždy mohla spoľahnúť na manžela Roba, ktorý dokázal, že je ukážkový otec aj manžel.
Vzal ju za ruku
Anička Jakab Rakovská prežíva vo vzťahu s Robom Jakabom harmóniu a pokoj, keďže jej polovička je mužom, na ktorého sa môže vo všetkom spoľahnúť. A nielen to. Už v minulosti, keď bojovala s klinickou depresiou, bol to práve on, kto jej pomohol nájsť východisko z ťažkého obdobia.
„Robo bol ten, ktorý ma zobral za ruku, za čo mu veľmi vďačím. On bol moja najväčšia opora,“ priznala v podcaste Svoja som_FM s Dominikou Haškovou Anna, podľa ktorej si práve jej manžel na nej všimol jednu dôležitú vec.