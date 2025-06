Nespravíš mi plastiku? smial sa Vilo. Doktorka Sandra po dvoch rozvodoch vie, v čom spočíva kúzlo lásky

Lekárkou sa nikdy stať nechcela. A predsa sa z nej stala doktorka, ktorú pozná celé Slovensko. A aj lásku našla tam, kde ju nikdy nečakala. Sandra Novotná Rozborilová mala život naplánovaný inak, no ako to už býva, zhody náhod, okolností a ľudí všetko zmenili. Keď sa do jej života po dvoch rozvodoch opäť priplietol muž, ktorého poznala roky z televízneho prostredia, ani len netušila, že práve on jej jedného dňa povie „áno“. S Vilom Rozborilom to zo začiatku vôbec nemyslela vážne a musel o ňu poriadne zabojovať.

Lekárkou náhodou

Sandra Novotná sa narodila do lekárskej rodiny a hoci medicínu nakoniec vyštudovala s červeným diplomom aj ona, lekárkou ako dieťa nikdy byť nechcela. Osud to však zariadil inak a keď ako vrcholová športovkyňa utrpela vážny úraz, úplnou náhodou sa dostala na súkromnú kliniku vo Viedni.

„Keď som pred niekoľkými rokmi prekonala vážny úraz chrbtice, musela som podstúpiť intenzívnu fyzioterapiu, aby som sa vyhla operácii a mohla vôbec chodiť. Osud mi privial do cesty Dr. Vasku, s ktorou sme okrem denných rehabilitácií zdieľali aj ženské témy o pleti a kozmetike. Tak som sa dozvedela, že práve jej maminka bola v 60. rokoch inštrumentárkou na prvej klinike plastickej chirurgie na Slovensku na Partizánskej ulici v priestoroch, kde dnes sídlime,“ spomínala pre portál Ženy v meste Sandra, ktorá po odchode zo športového sveta zostala bez práce a aj keď sa nikdy nechcela dať na podnikanie, stala sa lekárkou a otvorila si nakoniec vlastnú súkromnú kliniku, vďaka ktorej ju všetci poznajú ako „doktorku Sandru“.

Do tretice

„Dnes som šťastná, že sa venujem medicínskemu odboru, ktorý pomáha ľuďom zmeniť veci, ktoré sa zmeniť dajú, a ponechať si tak silu na boj s vecami, ktoré ovplyvniť nevieme,“ povedala po rokoch pre Nový Čas pre ženy známa lekárka, ktorá náročnou cestou prešla aj vo svojom súkromí.

Prvýkrát bola vydatá za Martina Novotného, niekdajšieho poradcu bývalej premiérky Ivety Radičovej, a neskôr uzavrela manželstvo s bratom Zlatice Puškárovej, ktoré však trvalo len niečo viac než rok. Po dvoch nevydarených manželstvách jej však do života prišiel muž, ktorého ani nečakala – Vilo Rozboril, ktorého poznala už roky.