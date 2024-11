Vilo Rozboril: Na prvom rande so Sandrou som bol nervózny, no ona ma dvoma vecami odzbrojila

„Občas sa pohádame, samozrejme, že za úplnú blbosť, čo u nás trvá cca päť minút. Život je príliš vzácny na dlhé konflikty," zdôrazňuje Vilo Rozboril. Obľúbený moderátor vie, o čom hovorí, pretože sa roky vo svojej relácii stretáva s najťažšími životnými osudmi. V rozhovore pre DOBRÉ NOVINY prezradil, ako si dokáže zachovať odstup, ale aj to, ktoré príbehy ho napriek tomu dokážu najviac zasiahnuť. Na obyčajných ľuďoch obdivuje ich schopnosť ísť ďalej aj v zúfalej situácii. Popísal nám, v čom podľa neho spočíva tajomstvo jeho spokojného zväzku s doktorkou Sandrou, ako vyzeralo ich prvé rande a ako si dokázal získať jej srdce. Rozprávala sa s ním Jana Rujáková.

Foto: TV JOJ

V rozhovore sa dozviete: či si Vilo Rozboril ako profesionál vytvoril akúsi ochrannú vrstvu, aby sa ho osudy ľudí natoľko nedotýkali,

či by vedel vybrať príbeh, ktorým ním otriasol najviac,

či je niečo konkrétne, čo mu pôsobenie v Siedmom nebi dalo, prípadne vzalo,

ako vyzeralo prvé rande s manželkou Sandrou,

či sa ako pár aj hádajú.

Dlhé roky moderujete relácie, v ktorých pomáhate iným. Skúsme to však otočiť. Kedy niekto naozaj pomohol vám?

Za tie roky sa ku mne dostalo veľa úprimných slov podpory a vďaky od ľudí, ktorým sme pomohli, a niekedy práve tie slová pomáhajú mne. Boli aj chvíle, keď mi príbuzní a priatelia podali pomocnú ruku v súkromí, a za to som im nesmierne vďačný.

Foto: TV JOJ

Ako zvládate stretnutia s tými najťažšími životnými situáciami? Vytvorili ste si ako profesionál akúsi ochrannú vrstvu, aby sa vás osudy ľudí natoľko nedotýkali?

Je to ťažké, no naučil som sa, že aj ja musím niekedy odstúpiť krok vzad a zachovať si určitý odstup, inak by to bolo na dlhú trať neudržateľné. Ale aj tak si tie príbehy vždy nesiem so sebou, nejde to inak. Vždy si však pomyslím, že tieto príbehy musia ľudia reálne žiť a v tomto svetle beriem aj túto otázku. Vždy máte dve možnosti, keď vidíte cudzie nešťastie. Môžete sa odvrátiť a tváriť sa, že nič nevidíte, alebo môžete byť účastný.

Vedeli by ste vybrať príbeh, ktorý vami otriasol najviac?

Nie je ľahké vybrať jeden príbeh, každý jeden je silný a dojemný svojím spôsobom. Ale niektoré príbehy detí, ktoré čelili vážnym zdravotným problémom, vo mne zanechali hlbokú stopu, pretože pri deťoch to zasiahne o to viac.

Foto: TV JOJ

Vaša relácia V siedmom nebi, ktorá štartuje 27. novembra, oslávi tento rok svoje desiate výročie. Keď sa spätne pozriete do minulosti, ako by ste tých desať rokov zhodnotili?