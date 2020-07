Monika Hanigovská

Dnes o 14:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Erika prekonala rakovinu prsníka, teraz vlieva nádej iným: Odsudzovali ma, že zabíjam samú seba, rakovina ma ale veľa naučila

Erika Mokrý úspešne zvládla boj s rakovinou a dnes posmeľuje ďalšie ženy. Vyvracia mýtus o tom, že chemoterapiou zabíjala samú seba.

Erika Mokrý je veľká bojovníčka. — Foto: Instagram/tak_trocha_inak

BRATISLAVA 9. júla - Blogerka a spisovateľka Erika Mokrý, ktorá šíri optimizmus na svojom blogu Tak trochu inak, opäť posmelila mnohé ženy na Slovensku a do žíl im takpovediac vliala nielen nádej.

Slovenka, ktorej pred niekoľkými rokmi diagnostikovali najagresívnejší typ rakoviny prsníka na jej 28. narodeniny, si zaspomínala na deň, keď sa rozhodla, že po odstránení tumorov z prsníka urobí všetko preto, aby choroba opäť neprepukla.

„Presne pred 3 rokmi som o tomto čase sedela v aplikárni chemoterapie a čakala na svoju prvú dávku. Prisámvačku, tešila som sa na ňu ako narkoman,“ vyznala sa na sociálnej sieti.

Bojovala za svoje presvedčenie

Erika je dnes príkladom, že chemoterapeutická liečba pomocou skupiny liekov, ktoré majú protinádorový účinok, nie je nezmysel a mýtus: „Hoc mnohí mi tvrdili opak a na mojej ceste ma odsudzovali so slovami, že zabíjam samú seba, ja som mala svoju hlavu, svoj názor, svoje presvedčenie. A ani raz som si ho nenechala vziať.“

„Nevedela som, čo ma čaká, no vedela som, bola som presvedčená, že toto je jediná cesta, ako zbytky rakoviny, ktoré vo mne mohli po odstránení tumorov z prsníka zostať , dokážem zabiť,“ dodala.

Rakovina ju veľa naučila

Ťažká choroba nielen berie, ale i dáva. V zložitej životnej situácii ju naučila postaviť sa za samú seba: „Aj toto som sa aj vďaka mojej ex rakovine naučila. Byť sama sebou, nenechať sa odradiť inými, veriť si, veriť svojmu telu, a počúvať ho. A takéto niečo, priatelia, želám aj vám. Aby ste mali v živote odvahu bojovať za to, čo chcete. Aby ste sa nikdy nevzdávali bez boja. Aby ste mali v sebe silu a odhodlanie.“

Erika Mokrý svoj život miluje. A posmeľuje ostatné ženy v boji, ako vraví, život stojí za to – preto tej svojej ex rakovine verejne poďakovala. „Lebo to naozaj stojí za to. Za každý jeden nový nádych, za každú sekundu navyše na tomto svete. Ďakujem ti, moja nemilá exrakovina, že si ma naučila milovať sa, vážiť si silu okamihu a pozerať sa na svet tak trocha inak. Pretože je jedno, na čo sa pozeráme. Dôležitý je uhol pohľadu,“ uzavrela.