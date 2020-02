Dominika Pacigová

Dnes o 20:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Erika prekonala rakovinu: Manželovi som vrátila snubný prsteň, aby si našiel inú. On prišiel nanovo s otázkou vezmeš si ma?

Rakovina jej vzala prsník, no napriek tomu sa nevzdala a v dnešných dňoch pomáha iným onkologickým pacientom.

BRATISLAVA 4. februára - Erike Mokrý diagnostikovali rakovinu prsníka na 28. narodeniny. Dozvedela sa, že ju čaká 15 chemoterapií, 25 ožiarov, ale aj to, že príde o prsník. Ona sa však nevzdávala a založila si blog Tak trocha inak. O rakovine a liečbe písala svojským štýlom, no z jej príspevkov sršala pozitívna energia. Spočiatku vystupovala anonymne, no niektorí ľudia jej diagnózu neverili, iní jej dokonca priali smrť. S odstupom času však odhalila svoju tvár a mnohí ľudia zmenili postoj. Najväčšou oporou jej počas liečby bol manžel. Ich príbeh znie ako z rozprávky, pretože keď Erike diagnostikovali rakovinu, vrátila mu snubný prsteň so slovami, aby si našiel inú ženu. On ju však miloval nadovšetko a s odstupom času sa jej opäť opýtal, či si ho vezme. Po druhej chemoterapii si povedali svoje áno.

„Aj keď to bolo pre manžela určite náročné, nikdy mi to nepovedal. Vždy mi odpovedal, že ma miluje a urobil by pre mňa všetko. Veľmi si ho vážim a obdivujem ho za to, že mi nikdy neukázal strach a bolesť, ktorú musel prežívať,“ hovorí pre Dobré noviny Erika Mokrý.

Vo videorozhovore s Erikou Mokrý sa dozviete: prečo jej ľudia priali smrť, keď začala písať o rakovine svojským štýlom s humorom,

kedy jej diagnostikovali rakovinu prsníka,

v akých situáciách jej bol manžel najväčšou oporou,

kedy sa zosobášili,

ako reagovalo jej telo na chemoterapie,

prečo piekla sestričkám pred chemoterapiami torty,

akým spôsobom v dnešných dňoch pomáha onkologickým pacientom.

Začala si vážiť samú seba

Erike diagnostikovali rakovinu prsníka na 28. narodeniny. „Každá situácia, ktorá sa nám stane, je tu preto, aby nás niečo nové naučila. Rakovina mi zmenila uhol pohľadu a vnímanie života. Zmenila môj hodnotový rebríček a aj keď sa to mnohým zdá šialené, rakovina bola pre mňa darom. Viac mi dala ako vzala,“ hovorí s odstupom času Slovenka Erika Mokrý, ktorá žije vo Francúzsku.

Na snímke je Erika Mokrý. Foto: archív Eriky Mokrý

Vďaka diagnóze si začala vážiť samú seba, čas a začala sa mať rada. „To som predtým nedokázala. Nedokázala som sa pozrieť na seba do zrkadla a povedať si, že toto som ja, takáto som a milujem sa. Teraz, keď nemám prsník a mám jazvu na hrudi , to dokážem,“ uviedla mladá Slovenka.

Príspevky písala svojským štýlom, no sršala z nich pozitívna energia

Aj vďaka podpore najbližších sa Erika nevzdávala. Počas liečby si založila blog s názvom Tak trocha inak a začala s humorom písať o tom, čím si prechádzala. Spočiatku písala anonymne a mnohí ľudia jej diagnózu neverili. Našli sa však aj takí, ktorí jej priali smrť. „Keď sa objavili príspevky o tom, že si ma príroda vybrala, že by som mala umrieť a ľudia mi želali krásnu a bolestivú smrť, poplakala som si, no uvedomila som si, že títo ľudia pociťujú nejakú bolesť a museli si niečím prejsť. V mnohých prípadoch to boli ľudia, ktorým umrel niekto blízky na rakovinu,“ dodala.

Keď jej diagnostikovali rakovinu, rozhodla sa vrátiť, dnes už, manželovi snubný prsteň. „Vrátila som mu ho so slovami, že odchádzam, nájdi si inú, zdravú ženu, ktorá má vlasy a dve prsia. On sa aj napriek tomu rozhodol, že si ma chce vziať. Svadbu sme na začiatku zrušili, pretože nám to nikto neodporúčal. Chemoterapie však boli v poriadku, dokázala som fungovať a chodiť do práce. Tak prišiel za mnou nanovo s otázkou - vezmeš si ma?“ spomína Erika.

Celý rozhovor s Erikou Mokrý, autorkou blogu a zakladateľkou OZ Tak trocha inak, si môžete pozrieť v priloženom videorozhovore.

