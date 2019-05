Kristián Plaštiak

Dnes o 13:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Greta Thunbergová vyzýva dospelých: Zaujímajú vás naše známky a diéty, zatiaľ čo naša planéta horí. Pridajte sa k nám

Pridajte sa k mladej aktivistke aj vy.

— Foto: Wikimedia CC, Flickr

ŠTOKHOLM 24. mája - Mladá Greta Thunbergová stále bojuje. V septembri príde nový protest za klímu proti „pánom“ vo vládach po celom svete. Švédska aktivistka sa nevzdáva, stále dúfa, že si príslušné úrady uvedomia, čoho sa dopúšťajú, a rozhodnú sa zmeniť kurz planéty do hrôzostrašnej destinácie s názvom Zničenie. Ku Grete sa pridáva množstvo ľudí po celom svete, no i tak je to málo. Aby jej úsilie bolo úspešné, musí mať pri sebe toľko ľudí, koľko sa bude dať.

Kto je Greta Thunbergová? Prvýkrát protestovala za klímu 20. augusta 2018 a pokračovala v tom až do švédskych parlamentných volieb, ktoré boli naplánované na 9. september. Jej požiadavka bola jasná: chcela, aby vláda znížila uhlíkové emisie podľa Parížskej dohody. „Švédsko zažilo najteplejšie leto vôbec. Blížili sa voľby, ale nik nehovoril o klimatických zmenách. Preto som sa rozhodla, že budem sedávať pred švédskym parlamentom, aby som žiadala našich politikov považovať zmeny klímy za to, čo predstavujú: za najväčšiu vec, ktorej čelíme.“

Ide o všetko

Po niekoľkých protestoch, kedy žiaci a študenti z celého sveta nešli v piatok do školy, je tu ďalší. Na webovej stránke Global Climate Strike, ktorej vznik podnietila samotná Greta, už odpočítavajú dni do ďalšieho protestu. Svoju podporu môžete vyjadriť aj vy. Rovnako ako mnohé slávne osobnosti, ktoré sa zapísali do zoznamu protestujúcich. Najznámejšou osobnosťou je Mark Ruffalo (predstaviteľ Hulka z filmov o Avengeroch), no aby sme nezostali iba pri populárne známych, v zozname je aj niekoľko odborníckych mien, ktoré bojujú proti zmenám klímy už mnohé roky.

„Žiadame dospelých, aby zastali spoločne s nami... dnes sa zaujímajú o to, aké máme my deti známky, o rôzne diéty či o poslednú epizódu Hry o tróny, zatiaľ čo naša planéta horí,“ varuje Greta. „Na zmenu všetkého potrebujeme všetkých! Nastal čas, aby započal masový odpor. Ak budeme jednotní a bude nás veľa, máme šancu.“

Očakávaný protest príde 20. septembra, opäť v piatok, tak ako keď s protestami začala malá školáčka s Aspergerovým syndrómom, zúčastní sa ho približne 1600 miest v 118-ich krajinách sveta. Príbeh malej školáčky, ktorá sa jedného dňa rozhodla posadiť sa pred Riksdag, budovu švédskeho parlamentu, je ako z filmového plátna. Začala s tým sama, no dnes pri nej stoja a podporujú ju stovky tisíc ľudí. Je dôkazom toho, že nezáleží na tom, koľko máte rokov, aby ste urobili zmenu.

Pridajte sa ku Grete i vy, a to prostredníctvom stránky Global Climate Strike. Zmeníte tým celý svet.

Študentské protesty za záchranu klímy sa pravidelne konajú aj v mestách na Slovensku. Jeden prebiehal aj dnes.