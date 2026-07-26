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FOTO: Ohnivé peklo pomáhajú likvidovať aj slovenskí hrdinovia. Ďakujeme, odkázali vďační Francúzi
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FOTO: Ohnivé peklo pomáhajú likvidovať aj slovenskí hrdinovia. Ďakujeme, odkázali vďační Francúzi

Požiare vo Francúzsku a Španielsku si vyžiadali státisíce evakuovaných.

Neváhali a pomocnú ruku podali aj oni. Francúzsko v posledných dňoch trápia obrovské požiare, ktoré zasiahli desiatky tisíc hektárov územia a evakuovať museli už státisíce obyvateľov. Svoj prvý deň nasadenia absolvovali aj naši hasiči, ktorí si za svoju tvrdú prácu vyslúžili aj poďakovanie.

Podávajú pomocnú ruku

Úlohou slovenských hasičov je podporiť svojich francúzskych kolegov pri ochrane životov, majetku aj vzácnej prírody. „Keď je potrebná pomoc, sme pripravení podať pomocnú ruku,“ odkázali plní odhodlania a tieto slová plnia do bodky.

Instagram Post
Príspevok používateľa Hasičský a záchranný zbor SR (@hasicislovakia)
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Do Francúzska priletelo päť hasičov v piatok večer a nasadení boli pri rozsiahlom lesnom požiari v oblasti Le Temple pri Lacanau, západne od Bordeaux. Ako informovali na sociálnych sieťach, pri leteckom hasení požiaru spolupracovali s francúzskymi a českými kolegami.

Ďakujeme, Slováci

„Počas nasadenia naša posádka vykonala 25 zhodov vody,“ vysvetľuje Hasičský zbor, podľa ktorého patrí tento požiar medzi mimoriadne náročné: „Podľa odhadov zasiahol približne 30 000 hektárov a z ohrozených oblastí bolo evakuovaných viac ako 100 000 obyvateľov.“

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