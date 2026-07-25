Nezapol si sako a pochopil, čo musí zmeniť. Známy moderátor schudol 10 kíl vďaka radám od dvoch legiend
Ako sa mu to podarilo?
Po Veľkej noci pochopil, že niečo na sebe bude musieť zmeniť a jeho odhodlanie nevyšlo naprázdno. Michalovi Slaničkovi, ktorého diváci poznajú z obrazoviek verejnoprávnej televízie, sa podarilo schudnúť viac ako desať kíl. Ako prezradil pre STVR, jeho recept pritom vôbec nie je komplikovaný – a pomohli mu aj dve legendy.
Čo mu dala práca?
„Užívam si každý jeden deň v práci,“ vraví spokojný Michal Slanička, ktorý pôsobí v dvoch reláciách, pričom každá z nich ho obohacuje iným spôsobom. Dámsky klub rozšíril jeho obzor a akoby ho „dovzdelal“ v mnohých oblastiach. „Našiel som sa najmä v historických témach, čo som zužitkoval aj v mojich dvoch historických románoch Pliaga a Predpeklie,“ vysvetľuje.
Slovensko v obrazoch mu zas prinieslo zážitky, na ktoré len tak nezabudne. „V Utekáči som liezol na komín, absolvoval som niekoľko via ferrát, a v nohách mám stovky kilometrov v rámci túr, či už tých pracovných alebo súkromných,“ spomína.
Zmenil svoj život
Aj vďaka tejto relácii sa rozhodol, že pre svoje zdravie musí urobiť čosi viac. „Televízne saká, ktoré nosím pri moderovaní Slovenska v obrazoch, mi opäť pripomenuli, že je čas na sebe začať pracovať,“ povedal Michal Slanička a aj tak spravil.