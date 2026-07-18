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Pochoval osemmesačnú dcérku, teraz sám bojuje o život. Pomôžme Ctiradovi získať liek za 24-tisíc eur
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Pochoval osemmesačnú dcérku, teraz sám bojuje o život. Pomôžme Ctiradovi získať liek za 24-tisíc eur

Verili, že horšie už nepríde.

„Pamätám si, že sme si na Silvestra štrngli s želaním, že dúfame, že máme to najhoršie, čo nás mohlo stretnúť v živote za sebou,“ spomína si Ctiradova manželka na chvíľu, keď obaja verili, že po smrti milovanej dcérky príde aspoň trochu pokoja. Len o niekoľko týždňov však začalo Ctirada bolieť rameno a vyšetrenia priniesli ďalšiu zdrvujúcu správu. Lekári mu našli veľký zhubný nádor, ktorý nemožno operovať.

Rodina, ktorá iba nedávno pochovala osemmesačnú Dorotku, tak musí opäť bojovať o život jedného zo svojich najbližších. Ako opisuje Ctiradova manželka na darcovskom portáli Donio, nádej vidia aj v podpornej liečbe, ktorú mu predpísal onkológ. Zdravotná poisťovňa však jej úhradu odmietla a prvé tri mesiace stoja približne 24-tisíc eur. Takúto sumu manželia bez pomoci nedokážu zaplatiť.

Krutá diagnóza

Ctiradovi v januári 2026 diagnostikovali neoperovateľný zhubný karcinóm vnútropečeňových žlčových ciest. Nádor s rozmermi 11 × 6 × 6 centimetrov začal tlačiť na žlčové cesty a hrozilo, že mu zlyhá pečeň. Lekárom sa podarilo zaviesť stent, vďaka ktorému mohol v marci nastúpiť na chemoterapiu.

Foto: Donio.sk

Po prvých troch cykloch ukázalo kontrolné CT vyšetrenie v Žiline stabilizáciu ochorenia. Rodina neskôr hľadala ďalšie možnosti aj v Nemocnici Bory, kde lekári posudzovali využitie prístroja CyberKnife. Konzílium však dospelo k záveru, že nádor je už príliš veľký a ožarovanie by mohlo pečeň poškodiť viac než samotné ochorenie. Tamojší špecialisti zároveň podľa manželkiných slov vnímali na snímkach mierne zväčšenie nádoru.

Ctirad preto pokračuje v chemoterapii a čakajú ho ďalšie tri kolá. O tom, ako sa jeho stav vyvíja, má rozhodnúť nasledujúce CT vyšetrenie. Onkológ mu zároveň predpísal podpornú liečbu liekom Durvalumab, od ktorej si rodina sľubuje aspoň viac spoločného času. Poisťovňa však jeho úhradu neschválila.

Nádej za tisíce

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