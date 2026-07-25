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Slováci kašlú na jeden spotrebič, ktorý by mali čistiť raz týždenne. Ako často sa starať o veci v domácnosti
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Slováci kašlú na jeden spotrebič, ktorý by mali čistiť raz týždenne. Ako často sa starať o veci v domácnosti

Pri bežnom upratovaní na ne zabúdame.

Upratovanie je bežnou súčasťou našich životov. Utierame prach, umývame podlahy či čistíme kúpeľňu, no na pomocníkov, ktorých používame takmer každý deň, si často spomenieme až vtedy, keď stratia výkon, začnú zapáchať alebo dokonca prestanú fungovať. Vtedy však môže byť na jednoduchú údržbu neskoro.

Ako upozorňuje portál Plní Elánu, jednotlivé spotrebiče si vyžadujú pozornosť v rozdielnych intervaloch. Kým pri niektorých by sme mali zasiahnuť každý týždeň, iným stačí dôkladná starostlivosť niekoľkokrát do roka. Pravidelnosť pritom môže ovplyvniť nielen čistotu domácnosti, ale aj spotrebu energie a životnosť zariadení.

Každý týždeň

Najčastejšiu pozornosť potrebuje umývačka riadu - tu si treba priznať, že mnoho Slovákov jej nevenuje takmer žiadnu pozornosť a len raz za čas doleje či dosype potrebné veci. V jej filtri sa však zachytávajú kúsky jedla a mastnota, ktoré môžu postupne zhoršiť výsledok umývania. Raz za týždeň ho preto vyberte a opláchnite pod tečúcou vodou. Celé zariadenie stačí dôkladnejšie vyčistiť raz mesačne – spustite prázdny program s prípravkom určeným na umývačky alebo s octom a utrite tesnenia okolo dvierok.

Na niektoré spotrebiče často zabúdame.
Na niektoré spotrebiče často zabúdame. Foto: magnific.com, zinkevych

Do týždenného plánu patrí aj mikrovlnná rúra. Zaschnuté a pripálené zvyšky jedla sa odstraňujú ťažšie a môžu byť zdrojom nepríjemného zápachu. Pomôcť si môžete miskou s vodou a niekoľkými plátkami citróna. Po približne piatich minútach zohrievania para zmäkčí nečistoty, ktoré následne zotriete handričkou. Používaním poklopu pri ohrievaní navyše zabránite tomu, aby jedlo striekalo po vnútorných stenách.

Každý týždeň by ste mali umyť aj nádržku na vodu a odkvapkávaciu misku kávovaru. Samotné odvápnenie však stačí vykonať raz za mesiac podľa pokynov výrobcu. Ak do prístroja nalievate filtrovanú vodu, usadeniny sa v ňom môžu tvoriť pomalšie.

Raz za mesiac

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