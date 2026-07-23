Narodila sa mu dcérka a on sa zmenil. Komik Joe Trendy sa už dnes na veci pozerá úplne inak
Už nie som taký nervák, smeje sa komik.
Už je to viac ako rok, čo sa im narodilo dieťa, a on si to nevie vynachváliť. Obľúbený stand-up komik Joe Trendy v rozhovore pre Nový Čas s úsmevom priznal, že rodičovstvo si naplno užíva. Príchod jeho dcérky Amaly mu vraj nielen zmenil celý život od základov, ale upratať musel aj svoje priority.
Ako pani
Obľúbený pár komikov Joe Trendy a Simona First sú spolu už niekoľko rokov. Svoju lásku najprv spečatili pred oltárom a neskôr aj narodením ich prvorodenej spoločnej dcérky Amaly. Tá prišla na svet vlani v lete a na jej príchod sa obaja nesmierne tešili. „Všetko si to zvládla ako pani,“ vyslovil vtedy Joe Trendy poklonu svojej manželke.
Už rok sú tak doma už štyria, keďže pár spolu vychováva aj Simoninho synčeka Damiána z jej prechádzajúceho vzťahu. Ako teraz komik prezradil, príchod dcérky mu totálne zmenil život a na mnohé veci sa dnes pozerá aj inak ako kedysi.
Upratané priority
Uvedomuje si totiž, čo je naozaj podstatné.