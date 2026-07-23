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Narodila sa mu dcérka a on sa zmenil. Komik Joe Trendy sa už dnes na veci pozerá úplne inak
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Narodila sa mu dcérka a on sa zmenil. Komik Joe Trendy sa už dnes na veci pozerá úplne inak

Už nie som taký nervák, smeje sa komik.

Už je to viac ako rok, čo sa im narodilo dieťa, a on si to nevie vynachváliť. Obľúbený stand-up komik Joe Trendy v rozhovore pre Nový Čas s úsmevom priznal, že rodičovstvo si naplno užíva. Príchod jeho dcérky Amaly mu vraj nielen zmenil celý život od základov, ale upratať musel aj svoje priority.

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Ako pani

Obľúbený pár komikov Joe Trendy a Simona First sú spolu už niekoľko rokov. Svoju lásku najprv spečatili pred oltárom a neskôr aj narodením ich prvorodenej spoločnej dcérky Amaly. Tá prišla na svet vlani v lete a na jej príchod sa obaja nesmierne tešili. „Všetko si to zvládla ako pani,“ vyslovil vtedy Joe Trendy poklonu svojej manželke.

Instagram Post
Príspevok používateľa Joe Trendy (@joe_trendy)
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Už rok sú tak doma už štyria, keďže pár spolu vychováva aj Simoninho synčeka Damiána z jej prechádzajúceho vzťahu. Ako teraz komik prezradil, príchod dcérky mu totálne zmenil život a na mnohé veci sa dnes pozerá aj inak ako kedysi.

Upratané priority

Uvedomuje si totiž, čo je naozaj podstatné.

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