Po kauze s nahými fotkami prišli ďalšie skúšky. Láska Martina Škrtela a jeho Barbory však vydržala všetko
Na stene mal plagát Pamely Anderson a bol plachý.
Keď sa pred rokmi na titulných stránkach objavili fotografie Barbory Škrtelovej bez plaviek, mnohí ich vnímali len ako ďalšiu senzáciu zo života známeho futbalistu. Málokto však vedel, ako veľmi táto kauza zasiahla ženu, ktorá dovtedy celé roky stála po boku Martina Škrtela. Nebola to jediná skúška, ktorú museli spolu zvládnuť. Ich vzťah sa začal trápnym omylom na internetovej zoznamke, pokračoval odmietaním, dlhými rokmi odlúčenia aj životom pod drobnohľadom verejnosti. Barbora sa kvôli jeho kariére vzdala vlastných plánov a nasledovala ho po celej Európe. Keď však Martin po konci kariéry prežíval jedno z najťažších období svojho života, bola to práve ona, ktorá mu bola najväčšou oporou. Dnes bývalý kapitán slovenskej reprezentácie hovorí, že ak sa kedysi obetovala ona preňho, teraz je pripravený urobiť to isté pre ňu.
Plagát Pamely Anderson
Na ihrisku pôsobil ako nekompromisný obranca, ktorý sa nebál postaviť ani najlepším útočníkom sveta. Ako tínedžer však bol obyčajným chalanom. „Mal som plagát Pamely Anderson na stene v izbe. Dnes už vyzerá inak ako všetci, ale keď som bol mladší, tak som ju mal rád... Ktovie prečo,“ smial sa v relácii A SME TU Martin Škrtel, ktorý si zaspomínal aj na svoje prvé lásky.
„Prvú naozajstnú frajerku som mal podľa mňa niekedy v ôsmej alebo deviatej triede. Prvýkrát som sa zaľúbil, ale stále to boli ešte také detské lásky,“ zaspomínal si. Skutočnú partnerku však dlho nevedel nájsť. Keď bol mladý, bol podľa vlastných slov skôr hanblivý a plachý a práve preto sa prihlásil na vtedy populárnu internetovú zoznamku. Keď Martin na profile zbadal Barboru, začal vymýšľať spôsob, ako na seba upozorniť. V relácii Neskoro večer priznal, že jej fotografiu otváral opakovane len preto, aby jej systém ukázal, kto si ju prezerá.
Láska cez internet
Keď sa napokon odhodlal napísať jej správu, situácia sa ešte viac skomplikovala. Barbora mala na profile uvedený vyšší vek, než mala v skutočnosti. Martin preto začal konverzáciu otázkou, či si ho náhodou nepamätá z baru spred piatich rokov. Až neskôr zistil, že ak by to bola pravda, Barbora by v tom čase mala len jedenásť rokov. „Takže to som hneď u nej mal nejaké tie zlé body,“ spomínal Martin, ktorý mal v tom čase 22 rokov a Barbora iba 16. Napriek rozpačitému začiatku mu dala šancu a tým sa začal príbeh, ktorý dnes trvá už viac než dve desaťročia.
Barbora však netušila, že život po boku profesionálneho futbalistu nebude prechádzkou ružovou záhradou. Kým Martin trávil väčšinu roka na tréningoch, sústredeniach a zápasoch, ona sa starala o rodinu, domácnosť aj neustále sťahovanie medzi krajinami. Napriek tomu nikdy nepatrila medzi partnerky športovcov, ktoré vyhľadávali pozornosť médií. Práve naopak. Dlhé roky sa snažila zostať v úzadí.
Kauza s nahými fotkami
Aj preto ich nepríjemne zaskočilo, keď sa počas dovolenky v Spojených štátoch stali terčom paparazzov. Fotografi Barboru zachytili vo chvíli, keď bola na pláži bez vrchného dielu plaviek, pričom zábery sa rýchlo objavili aj v slovenských médiách.