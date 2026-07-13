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Chcete sa dožiť stovky? Jeden konkrétny šport vám predĺži život o 10 rokov, vraví odborník na dlhovekosť
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Chcete sa dožiť stovky? Jeden konkrétny šport vám predĺži život o 10 rokov, vraví odborník na dlhovekosť

Dan Buettner / Ilustračná fotografia
Dan Buettner / Ilustračná fotografia — Foto: Reprofoto YouTube - The Dan Buettner Podcast; Freepik

Šport na druhej priečke vás možno prekvapí.

Chystáte sa dnes robiť nejaký šport? Robíte dobre – byť aktívny je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako žiť dlhšie a zdravšie. Podľa experta na dlhovekosť Dana Buettnera spočíva kľúč v tom, aby ste začlenili akýkoľvek pohyb prirodzene do svojho denného režimu, no existuje niekoľko športov, ktoré vám dokážu pridať aj takmer dekádu života. „Každý vie, že fyzická aktivita je dobrá pre dĺžku života. Nie všetky športy však prispievajú k rovnakému počtu rokov,“ uviedol na sociálnych sieťach Buettner, ktorý skúma miesta sveta s najdlhšie žijúcou populáciou, takzvané Modré zóny. S odkazom na najnovšie štúdie prezradil, že ak sa chcete dožiť stovky, skúste vykonávať tieto športy. Na konci zoznamu je šport, ktorý má najväčší potenciál spraviť z vás dlhovekých.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1119002003565432&set=a.440650988067207

4. Plávanie – zdravé telo aj myseľ

Plávanie patrí medzi najšetrnejšie a zároveň efektívne športy. Je nenáročné na kĺby a vhodné pre všetky vekové kategórie. Štúdie ukazujú, že pravidelné plávanie môže predĺžiť život približne o 3,4 roka v porovnaní so sedavými ľuďmi.

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Okrem fyzického zdravia posilňuje plávanie aj srdce, pľúca a podporuje psychickú pohodu.Plávanie má aj výrazný pozitívny vplyv na psychiku – pomáha znižovať stres, zlepšuje náladu a podporuje relaxáciu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=669440638618282&set=a.446337770928571

3. Cyklistika – šetrný spôsob, ako byť fit

Cyklistika je ideálna pre všetky vekové kategórie. „Je to skvelý spôsob, ako zostať aktívnym, bez zaťaženia kolien či bedier,“ vysvetlil Buettner. Štúdia z Glasgowskej univerzity z roku 2017 ukázala, že ľudia, ktorí pravidelne bicyklujú, mali o 41 % nižšie riziko úmrtia na choroby ako tí, ktorí sa nehýbali, a žili v priemere o 3,7 roka dlhšie. Pravidelná jazda na bicykli podporuje srdce, znižuje riziko rakoviny a pomáha udržiavať mozog v kondícii.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159471074074270&set=a.383101019269

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