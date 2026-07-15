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Prosím vás, nepýtajte sa nás to. Jednu citlivú tému by podľa Janky Kovalčíkovej nemali otvárať ani blízki
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Prosím vás, nepýtajte sa nás to. Jednu citlivú tému by podľa Janky Kovalčíkovej nemali otvárať ani blízki

Obľúbená herečka priznala, že nerozumie, prečo dostáva túto otázku tak často.

Súkromie si dôsledne stráži a aj jej svadba pred šiestimi rokmi prebehla ďaleko od kamier. Herečka Janka Kovalčíková o svojom manželstve hovorí len výnimočne a detaily zo spoločného života s Adamom zdieľať nezvykne. Z času na čas však poodhalí malý kúsok ich sveta a to s jasne nastavenými hranicami, ktoré si nenechá nikým narušiť.

Niečo, čo patrí len jej

„Myslím, že slovenský národ má úplne iné problémy ako moje súkromie. Zároveň viem, že ako herečka som viac na očiach, ale o to viac je moje súkromie a rodina niečo, čo patrí len mne a môjmu okoliu. Ak aj prežívam nejaké škandály, ostanú za dverami našich bytov,“ vysvetlila kedysi magazínu EMMA obľúbená herečka.

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Hoci sa mediálnych káuz obávať nemusí, keďže na svojom konte nijakú nemá, sú témy, ktoré ju v súvislosti s bulvárom hnevajú. Patria k nim aj neutíchajúce otázky o materstve. Herečka totiž priznáva, že práve túto tému médiá otvárajú najčastejšie, hoci sama úprimne nechápe prečo.

Jana Kovalčíková / Ilustračné foto.
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Učí to aj svokru

„Vždy im odpoviem, že je to otázka, na ktorú by sa nemali pýtať. Aj dnes vyšiel článok o tom, že kedy sa chystám stať mamou. Asi je to tým, že stereotypy v spoločnosti sú nasledujúce – som vydatá, mám 35 rokov, o chvíľu by to pre nich bolo asi tehotenstvo vo veľmi vysokom štádiu, no a možno ani nemajú o čom písať. Ja neviem,“ zamyslela sa v najnovšom rozhovore pre magazín Closer.

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