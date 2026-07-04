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Drahé dovolenky ani luxusné dary váš vzťah nezachránia. Babsy Heribanová pri Dodovi nemusí nosiť brnenie
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Drahé dovolenky ani luxusné dary váš vzťah nezachránia. Babsy Heribanová pri Dodovi nemusí nosiť brnenie

Babsy Jagušák a jej manžel Dodo oslávili desiate výročie sobáša.
Babsy Jagušák a jej manžel Dodo oslávili desiate výročie sobáša. — Foto: Facebook, barbara.jagusak, Instagram @ babsyheriban

Známa moderátorka oslávila nedávno s manželom desiate výročie sobáša.

„Stále ma baví tancovať s tebou životom,“ napísala ešte pred časom svojmu manželovi Dodovi Babsy Jagušák Heribanová. Manžel moderátorky a dcéry Aleny Heribanovej a Jozefa Heribana nikdy nepatril medzi známe tváre slovenského šoubiznisu, no o to pevnejšie zázemie našla po jeho boku. Harmonický pár nedávno oslávil desiate výročie sobáša a pri tejto príležitosti sa Babsy podelila o päť myšlienok, ktoré podľa nej pomáhajú budovať šťastné a dlhodobé manželstvo.

Instagram Post
Príspevok používateľa Barbara Jagusak / Moderátorka & Udržateľný lifestyle & Podcasty (@babsyheriban)
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Desaťročnica

Mladšej dcére moderátorky Aleny Heribanovej a spisovateľa Jozefa Heribana sa dlhodobo darí nielen v kariére, ale aj v láske. Pred desiatimi rokmi totiž povedala svoje áno dlhoročnému partnerovi Jozefovi Jagušákovi, ktorý v slovenskom šoubiznise nebol príliš známy. Netrvalo dlho a manželia si spoločne založili rodinu. Dnes vychovávajú dve deti – dcéru Izabelu a syna Zacharyho Jozefa.

Rodina Heribanová.
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Pri príležitosti okrúhleho výročia sa Babsy na sociálnej sieti zamyslela nad tým, čo ju desať rokov manželstva naučilo. Zostavila zoznam piatich vecí, ktoré podľa nej pomáhajú budovať pevný a láskavý vzťah.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204585671265106&set=a.1458607428537&type=3&ref=embed_post

Psychicky vyzlečení

Na prvé miesto zaradila to, čo nazvala bezpečným prístavom. „Dlhoroční partneri vedia, že milovať neznamená neustále prerábať toho druhého na svoj obraz. V láskyplnom vzťahu nemusíte nosiť brnenie, ale môžete sa psychicky vyzliecť – ukázať svoje strachy, slabosti a zlyhania,“ píše Babsy. Druhým pilierom šťastného vzťahu je podľa nej schopnosť odpúšťať.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/barbara.jagusak/posts/10204383904221056?ref=embed_post

„Kvalitné vzťahy stoja na schopnosti odpustiť. K tomu patrí aj trocha humoru, ktorý dodáva manželstvu ľahkosť a nadhľad,“ uviedla moderátorka. Dodáva, že rovnako dôležité je zostať zvedavými aj po rokoch spoločného života.

Malé rituály

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