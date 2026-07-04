Drahé dovolenky ani luxusné dary váš vzťah nezachránia. Babsy Heribanová pri Dodovi nemusí nosiť brnenie
Známa moderátorka oslávila nedávno s manželom desiate výročie sobáša.
„Stále ma baví tancovať s tebou životom,“ napísala ešte pred časom svojmu manželovi Dodovi Babsy Jagušák Heribanová. Manžel moderátorky a dcéry Aleny Heribanovej a Jozefa Heribana nikdy nepatril medzi známe tváre slovenského šoubiznisu, no o to pevnejšie zázemie našla po jeho boku. Harmonický pár nedávno oslávil desiate výročie sobáša a pri tejto príležitosti sa Babsy podelila o päť myšlienok, ktoré podľa nej pomáhajú budovať šťastné a dlhodobé manželstvo.
Desaťročnica
Mladšej dcére moderátorky Aleny Heribanovej a spisovateľa Jozefa Heribana sa dlhodobo darí nielen v kariére, ale aj v láske. Pred desiatimi rokmi totiž povedala svoje áno dlhoročnému partnerovi Jozefovi Jagušákovi, ktorý v slovenskom šoubiznise nebol príliš známy. Netrvalo dlho a manželia si spoločne založili rodinu. Dnes vychovávajú dve deti – dcéru Izabelu a syna Zacharyho Jozefa.
Pri príležitosti okrúhleho výročia sa Babsy na sociálnej sieti zamyslela nad tým, čo ju desať rokov manželstva naučilo. Zostavila zoznam piatich vecí, ktoré podľa nej pomáhajú budovať pevný a láskavý vzťah.
Psychicky vyzlečení
Na prvé miesto zaradila to, čo nazvala bezpečným prístavom. „Dlhoroční partneri vedia, že milovať neznamená neustále prerábať toho druhého na svoj obraz. V láskyplnom vzťahu nemusíte nosiť brnenie, ale môžete sa psychicky vyzliecť – ukázať svoje strachy, slabosti a zlyhania,“ píše Babsy. Druhým pilierom šťastného vzťahu je podľa nej schopnosť odpúšťať.
„Kvalitné vzťahy stoja na schopnosti odpustiť. K tomu patrí aj trocha humoru, ktorý dodáva manželstvu ľahkosť a nadhľad,“ uviedla moderátorka. Dodáva, že rovnako dôležité je zostať zvedavými aj po rokoch spoločného života.