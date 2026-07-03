Po slovensky rozpráva ako dedinčan zo 60. rokov. Americký spevák Erick na svoje korene nikdy nezabudol
Americký spevák Erick Macek sa k Slovensku hrdo hlási a niekoľkokrát ho aj navštívil.
Je spevákom, autorom piesní a hrá na niekoľkých hudobných nástrojoch. Lásku k hudbe mu vštepovali rodičia, od troch rokov hral na harmoniku a ako dieťa tancoval aj spieval vo folklórnom súbore – a to všetko sa odohrávalo za veľkou mlákou. Ale keď sa Erick Macek po rokoch ocitol v talentovej súťaži The Voice, hrdo sa hlásil k slovenským koreňom.
Ťažké začiatky
Jeho rodičia do Ameriky emigrovali z obce Zbyňov pri Žiline ešte v 70. rokoch. „Keď emigrovali, mali vo vrecku iba 50 dolárov a celkovo sme žili vo veľkej chudobe. Boli sme vďační za to, čo sme mali a naučili ma, aby som nič nebral ako samozrejmosť,“ spomínal Erick na svoje detstvo.
Vyrastanie v myšlienke, že nič zadarmo mu len tak nepadne do lona, ho naučilo tvrdej práci a potrebe uspieť. Erickovi rodičia najprv dorazili do New Yorku, ale napokon sa natrvalo usadili v meste Bethlehem v Pensylvánii. Aj napriek tomu, že boli od svojho domova ďaleko, malé Slovensko si vytvorili aj v Amerike.
Chodili do slovenského kostola, doma sa rozprávali iba po slovensky, zachovávali si aj všetky zvyky a tradície. Aj sám Erick napríklad v jednom zo svojich videí na Youtube vysvetľoval Američanom, ako chodia na Veľkú noc svätiť košík a čo je to „paska".
Slovenčine sa bránil
Sám mal obdobie, keď sa používanie slovenčiny doma bránil, napokon však dospel k záveru, že vedieť ďalší jazyk nie je nič na škodu. „Po slovensky hovorím plynulo, aj keď sa vždy smejem, že podľa rodiny rozprávam ako dedinčan zo šesťdesiatych rokov,“ povedal Erick Macek pre Žilinak.
Rodičia mu odmalička rozprávali o živote na Slovensku a spojenie s domovom nikdy nepretrhli. Hovorili mu o živote na dedine, ako si ľudia navzájom pomáhali.