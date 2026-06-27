Raz z nás budú frajeri, písal jej ako malý chlapec. Messi a Antonela prekonali aj kauzu s herečkou
Aspoňže ma nechala kvôli Messimu, spomínal jej bývalý.
Kým na majstrovstvách sveta 2026 prepisuje futbalové dejiny, doma zostáva tým istým hanblivým chlapcom z argentínskeho Rosaria. Lionel Messi sa počas svetového šampionátu stal najlepším strelcom histórie majstrovstiev sveta, keď prekonal doterajší rekord nemeckého kanoniera Miroslava Kloseho. Popri rekordoch a trofejach však fanúšikov už roky fascinuje ešte jeden príbeh – ten o jeho celoživotnej láske Antonele Roccuzzovej. Spoločne prekonali obrovskú diaľku, ale aj mediálne špekulácie o ich minulosti.
Frajer a frajerka
Ich príbeh sa začal v uliciach rodného Rosaria. Spoznali sa ako deti vďaka Antonelinmu bratancovi Lucasovi Scagliovi, ktorý hrával futbal s Messim. Kým ostatní behali za loptou, Lionel si okamžite všimol drobné dievča. „Kto to je?“ spýtal sa a neskôr vraj Antonele napísal list, v ktorom predpovedal ich budúcnosť. „Jedného dňa z nás budú frajer a frajerka,“ písal jej. V tom čase však nikto netušil, že z nenápadného chlapca vyrastie jeden z najlepších futbalistov histórie.
Len niekoľko dní pred odchodom do Barcelony poskytol Messi ako 13-ročný svoj prvý novinársky rozhovor. Redaktori ho predstavili slovami, ktoré dnes znejú až prorocky. „Lionel Messi je hráčom desiatej ligy a tvorcom hry tímu. Nie je len jedným zo začínajúcich hráčov akadémie Newell's Old Boys. Má pred sebou veľkú budúcnosť, pretože napriek svojej malej postave dokáže prejsť cez jedného či dvoch hráčov, strieľa góly a predovšetkým sa baví futbalom,“ zaznelo v úvode rozhovoru.
1 400 injekcií
Mladý Lionel vtedy prezradil, že jeho najväčšími hrdinami boli otec Jorge a krstný otec Claudio. Zo športov mal okrem futbalu rád aj hádzanú, obľuboval kuracie mäso s omáčkou, zo školských predmetov španielčinu a sníval o tom, že raz bude telocvikárom. Najväčším športovým cieľom bolo jediné – zahrať si za Newell's Old Boys v najvyššej argentínskej súťaži a raz si obliecť reprezentačný dres Argentíny.
Messiho odchod do Španielska nebol len splnením sna, ale aj nevyhnutnosťou. Lekári mu diagnostikovali poruchu rastového hormónu a FC Barcelona súhlasila, že uhradí nákladnú liečbu. Počas štyroch rokov si musel aplikovať viac ako 1 400 injekcií. Bez liečby by bol podľa odhadov o 10 až 15 centimetrov nižší.
Aj keď ich s Antonelou v tom čase oddeľovali tisíce kilometrov, nikdy na ňu nezabudol. Rodina aj priatelia roky spomínajú, že jej pravidelne písal listy, no Antonela sa zaľúbila do iného.